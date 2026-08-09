Προσγείωση ελικοπτέρου στο Σαρακήνικο: Παρεμβαίνει η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας – Αυστηρή σύσταση για την ασφάλεια των πολιτών

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Παρέμβαση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας προκαλεί το περιστατικό με το ελικόπτερο που προσγειώθηκε στο Σαρακήνικο της Μήλου, με την ΑΠΑ να προσανατολίζεται στην έκδοση αυστηρής σύστασης για λόγους ασφαλείας, αλλά και σε αλλαγή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας αναμένεται να προχωρήσει σε αυστηρή σύσταση, με βασικό γνώμονα την προστασία των πολιτών, ενώ παράλληλα εξετάζεται η τροποποίηση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος, ώστε να περιοριστεί η δυνατότητα προσγείωσης ελικοπτέρων σε σημεία που επιλέγονται από τους ίδιους τους χειριστές.

Με βάση το ισχύον πλαίσιο, ο πιλότος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το σημείο προσγείωσης. Ωστόσο, κατά την επιλογή του οφείλει να συνεκτιμά τις συνθήκες ασφαλείας και ιδιαίτερα την παρουσία πολιτών, όπως στην περίπτωση μιας πολυσύχναστης παραλίας με λουόμενους. Ο μόνος λόγος για να θεωρηθεί ως παράνομη η προσγείωση είναι εάν η περιοχή είναι χαρακτηρισμένη NATURA.

Το βίντεο που προκάλεσε αντιδράσεις

Αφορμή για την παρέμβαση αποτέλεσε το βίντεο από το Σαρακήνικο της Μήλου, όπου ελικόπτερο επιχειρηματία που δραστηροποιείται στην εισαγωγή γυαλιών στην Ελλάδα, καταγράφηκε να προσγειώνεται στη δημοφιλή παραλία του νησιού.

Το απίστευτο περιστατικό κατέγραψε με το κινητό του επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στη Μήλο και ο οποίος μίλησε το πρωί της Κυριακής στον ΣΚΑΪ.

Όπως ανέφερε, είδε το ελικόπτερο να προσγειώνεται στην περιοχή και κατέγραψε τις εικόνες με το κινητό του. Σύμφωνα με την περιγραφή του, μετά την προσγείωση ο ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου, και η παρέα του κατέβηκαν προκειμένου να κάνουν μπάνιο στην παραλία.

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