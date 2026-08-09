Πρωτοφανές περιστατικό στη Μήλο: Ελικόπτερο προσγειώθηκε στο Σαρακήνικο για να κάνουν μπάνιο οι επιβάτες (Video)

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Πρωτοφανείς εικόνες εκτυλίχθηκαν στην προστατευόμενη παραλία Σαρακήνικο της Μήλου, όπου ένα ελικόπτερο προσγειώθηκε στα πετρώματα για να αποβιβάσει επιβάτες που επιθυμούσαν να κάνουν μπάνιο.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, προκαλώντας συζητήσεις για την προστασία του τοπίου, καθώς ως γνωστόν το Σαρακήνικο είναι μία προστατευόμενη περιοχή, γνωστή για το κατάλευκο τοπίο της.

Υπενθυμίζεται πως πριν λίγο καιρό η παραλία είχε μπει στο στόχαστρο ξανά, όταν ζητήθηκε άδεια προκειμένου να χτιστεί ξενοδοχειακή μονάδα, κοντά στην παραλία.

«Δεν ξέρουμε τι να περιμένουμε αύριο στο Σαρακήνικο» καταγγέλλει επιχειρηματίας της Μήλου που εμφανίστηκε ζωντανά στην εκπομπή «Πρωινή Ενημέρωση» του ΣΚΑΪ.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, ο άνδρας ήρθε με το ελικόπτερο, προκειμένου να απολαύσει το μπάνιο του. «Το Σαρακήνικο δεν είναι προστατευόμενη περιοχή.. Δεν τους νοιάζει τίποτα», είπε χαρακτηριστικα.

Μάλιστα, ανέφερε πως οι Αρχές ενημερώθηκαν για το περιστατικό και η απάντηση ήταν πως τα ελικόπτερα μπορούν να προσγειωθούν όπου θέλουν.

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