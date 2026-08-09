Τσουβέλας για Εύα Καρύδη: «Αν δεν ήταν μαζί μου, δεν θα την έβριζαν»

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Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας είναι χωρίς αμφιβολία ο πιο επιτυχημένος και εμπορικός stand-up comedian της γενιάς του, αφού καταφέρνει να κάνει sold-out τις παραστάσεις του σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, ενώ η επερχόμενη παράστασή του στο Athens Telecom Arena τον Σεπτέμβριο μετρά ήδη πάνω από 19.000 κομμένα εισιτήρια.

Πρόσφατα, ο ίδιος και η σύντροφός του, Ευαγγελία Καρύδη, βρέθηκαν στο στόχαστρο των χρηστών στα social media, όταν δέχθηκαν σωρηδόν υβριστικά μηνύματα με αφορμή κάποιες κοινές τους φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν από χαλαρή τους βόλτα στο κέντρο της Αθήνας.

Τα μηνύματα είχαν ως επί το πλείστο στόχο τη διεθνούς φήμης γλύπτρια και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας ένιωσε την υποχρέωση να την υπερασπιστεί δημόσια και μάλιστα να απειλήσει με νομικές κυρώσεις όσους συνεχίσουν τη λασπολογία σε βάρος της.

Σε συνέντευξή του στη RealLife, ο ίδιος δηλώνει για τη σχέση του με την Εύα Καρύδη: «Με την Εύα είμαστε μαζί 13-14 χρόνια, με τα πέρα και τα δώθε, με τα πάνω και τα κάτω, έτσι όπως είναι οι μακροχρόνιες σχέσεις. Μια πεθαίνουν, μια αναζωπυρώνονται, μια σβήνουν, μια φεύγουν και είμαστε μια χαρά.

Τι δουλειά έχει μαζί μου, ήθελα να ήξερα… Είναι σημαντικό να είσαι με έναν άνθρωπο που θαυμάζεις. Καλές ή κακές στιγμές τα αφήνω, γιατί το πώς δομεί κάθε ζευγάρι τη δική του σχέση δεν είναι αξίωμα. Δύο άνθρωποι δημιουργούν τη δική τους συνθήκη. Το να θαυμάζεις τον άνθρωπό σου είναι σημαντικό. Αυτό νομίζω ότι κρατά τα ζευγάρια».

Πρόσφατα την υπερασπίστηκες δημόσια από τους haters.

«Θα το έκανα 500 φορές», απαντά ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.

«Δεν σκέφτηκα στιγμή είμαι διάσημος, ασ’ το να περάσει, ένα site το έγραψε. Μόλις την είδα κάπως, ότι τη στεναχώρησε αυτό, γιατί δεν είναι ωραίο να σε βρίζουν σωρηδόν άγνωστοι ξαφνικά, επειδή είσαι με τον καραγκιόζη τον διάσημο… “κάτσε”, λέω, “εγώ φταίω γι’ αυτό, γιατί αν δεν ήταν μαζί μου, δεν θα γινόταν, οπότε εγώ πρέπει να αναλάβω την ευθύνη”.

Το άρθρο είχε τίτλο Ποια είναι η σύντροφος του Αλέξανδρου Τσουβέλα και μετά έγραφαν σχόλια από κάτω, λες κι εγώ είμαι ο Μπραντ Πιτ. Οι φωτογραφίες αδικούν την Εύα, δεν έχει φωτογένεια, τι να κάνουμε… Κι εμένα, αν με πάρεις από το πλάι, είμαι σαν γεράκι με μουστάκι», καταλήγει ο Αλέξανδρος Τσουβέλας για το περιστατικό.

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