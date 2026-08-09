search
ΔΕΥΤΕΡΑ 10.08.2026 03:38
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.08.2026 14:09

Τσουβέλας για Εύα Καρύδη: «Αν δεν ήταν μαζί μου, δεν θα την έβριζαν»

09.08.2026 14:09
karydi tsouvelas (1)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας είναι χωρίς αμφιβολία ο πιο επιτυχημένος και εμπορικός stand-up comedian της γενιάς του, αφού καταφέρνει να κάνει sold-out τις παραστάσεις του σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, ενώ η επερχόμενη παράστασή του στο Athens Telecom Arena τον Σεπτέμβριο μετρά ήδη πάνω από 19.000 κομμένα εισιτήρια.

Πρόσφατα, ο ίδιος και η σύντροφός του, Ευαγγελία Καρύδη, βρέθηκαν στο στόχαστρο των χρηστών στα social media, όταν δέχθηκαν σωρηδόν υβριστικά μηνύματα με αφορμή κάποιες κοινές τους φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν από χαλαρή τους βόλτα στο κέντρο της Αθήνας.

Τα μηνύματα είχαν ως επί το πλείστο στόχο τη διεθνούς φήμης γλύπτρια και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας ένιωσε την υποχρέωση να την υπερασπιστεί δημόσια και μάλιστα να απειλήσει με νομικές κυρώσεις όσους συνεχίσουν τη λασπολογία σε βάρος της.

Σε συνέντευξή του στη RealLife, ο ίδιος δηλώνει για τη σχέση του με την Εύα Καρύδη: «Με την Εύα είμαστε μαζί 13-14 χρόνια, με τα πέρα και τα δώθε, με τα πάνω και τα κάτω, έτσι όπως είναι οι μακροχρόνιες σχέσεις. Μια πεθαίνουν, μια αναζωπυρώνονται, μια σβήνουν, μια φεύγουν και είμαστε μια χαρά.

Τι δουλειά έχει μαζί μου, ήθελα να ήξερα… Είναι σημαντικό να είσαι με έναν άνθρωπο που θαυμάζεις. Καλές ή κακές στιγμές τα αφήνω, γιατί το πώς δομεί κάθε ζευγάρι τη δική του σχέση δεν είναι αξίωμα. Δύο άνθρωποι δημιουργούν τη δική τους συνθήκη. Το να θαυμάζεις τον άνθρωπό σου είναι σημαντικό. Αυτό νομίζω ότι κρατά τα ζευγάρια».

Πρόσφατα την υπερασπίστηκες δημόσια από τους haters.

«Θα το έκανα 500 φορές», απαντά ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.

«Δεν σκέφτηκα στιγμή είμαι διάσημος, ασ’ το να περάσει, ένα site το έγραψε. Μόλις την είδα κάπως, ότι τη στεναχώρησε αυτό, γιατί δεν είναι ωραίο να σε βρίζουν σωρηδόν άγνωστοι ξαφνικά, επειδή είσαι με τον καραγκιόζη τον διάσημο… “κάτσε”, λέω, “εγώ φταίω γι’ αυτό, γιατί αν δεν ήταν μαζί μου, δεν θα γινόταν, οπότε εγώ πρέπει να αναλάβω την ευθύνη”.

Το άρθρο είχε τίτλο Ποια είναι η σύντροφος του Αλέξανδρου Τσουβέλα και μετά έγραφαν σχόλια από κάτω, λες κι εγώ είμαι ο Μπραντ Πιτ. Οι φωτογραφίες αδικούν την Εύα, δεν έχει φωτογένεια, τι να κάνουμε… Κι εμένα, αν με πάρεις από το πλάι, είμαι σαν γεράκι με μουστάκι», καταλήγει ο Αλέξανδρος Τσουβέλας για το περιστατικό.

Διαβάστε επίσης:

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Διακοπές στην Πάρο με τις φίλες της – Στο νησί και ο Χρήστος Μάστορας

Γιάννης Τσιμιτσέλης: Η σπάνια φωτογραφία με τον αδελφό του, Λάμπρο – «Να σε χαιρόμαστε όλοι και όλες» (Photo)

Μαδέιρα: Χιλιάδες έξω από εκκλησία περίμεναν τον γάμο του Ρονάλντο και είδαν άλλο ζευγάρι – Η αντίδραση του Πορτογάλου σταρ (Photos/Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kleidaries
ΕΛΛΑΔΑ

Βύρωνας: Διαρρήκτες ρίχνουν οξύ στις κλειδαριές για να μπουν σε διαμερίσματα

MixCollage-09-Aug-2026-11-36-PM-4026
ΚΟΣΜΟΣ

Ντάνιελ Κίναχαν: Εκδόθηκε στην Ιρλανδία ο φερόμενος ως αρχηγός πανίσχυρου κυκλώματος οργανωμένου εγκλήματος

Mohsen Rezaei
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ο Μοχσέν Ρεζαΐ νέος γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας – Τι συμβαίνει με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

odysseia-nea-yorki-damon-nolan-hathaway
ΣΙΝΕΜΑ

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν κι επίσημα η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία στην καριέρα του με εισπράξεις πάνω από 1,1 δισεκατομμύριο δολάρια

kalogeropoulos
ΕΛΛΑΔΑ

ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ αποχαιρετούν τον Νίκο Καλογερόπουλο: «Υπηρέτησε την τέχνη μακριά από συμβάσεις και στερεότυπα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Vila Mykonos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελλάδα των δύο ταχυτήτων: Βίλες 24.000 ευρώ τη νύχτα ενώ οι εργαζόμενοι «κόβουν» μέρες από τις διακοπές

arnaoutoglou new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρναούτογλου: «Όταν η Μεσόγειος φτάνει τους 33 βαθμούς, τι σημαίνει πραγματικά;»

andreas g papandreou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Την πολιτική σκέφτεται ο Ανδρέας Παπανδρέου – Πιθανή η υποψηφιότητα στο Ηράκλειο

arnaoutoglou new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αρναούτογλου στην Κομισιόν για τα διόδια: «Πιο ακριβά από Ευζώνους - Αθήνα παρά από Βρυξέλλες - Ελλάδα»

Porter Airlines
ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Ακυρώθηκε πτήση επειδή… ένα μικρό παιδί αρνιόταν να δέσει τη ζώνη του - Δεκάδες επιβάτες αποκλείστηκαν στο αεροδρόμιο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 10.08.2026 02:25
kleidaries
ΕΛΛΑΔΑ

Βύρωνας: Διαρρήκτες ρίχνουν οξύ στις κλειδαριές για να μπουν σε διαμερίσματα

MixCollage-09-Aug-2026-11-36-PM-4026
ΚΟΣΜΟΣ

Ντάνιελ Κίναχαν: Εκδόθηκε στην Ιρλανδία ο φερόμενος ως αρχηγός πανίσχυρου κυκλώματος οργανωμένου εγκλήματος

Mohsen Rezaei
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ο Μοχσέν Ρεζαΐ νέος γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας – Τι συμβαίνει με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

1 / 3