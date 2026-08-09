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09.08.2026 12:49

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Διακοπές στην Πάρο με τις φίλες της – Στο νησί και ο Χρήστος Μάστορας

09.08.2026 12:49
KALIFONI MASTORAS

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Τις καλοκαιρινές διακοπές της στην Πάρο συνεχίζει η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, έχοντας στο πλευρό της αγαπημένους φίλους και γεμίζοντας τις ημέρες της με βουτιές, βόλτες και χαλαρές στιγμές στο κυκλαδίτικο νησί.

Το Σάββατο 8 Αυγούστου, η γνωστή influencer και επιχειρηματίας μοιράστηκε ένα νέο φωτογραφικό άλμπουμ με τους διαδικτυακούς της φίλους. Μεταξύ άλλων, πόζαρε με το μπικίνι της στην παραλία, απόλαυσε την ηλιοθεραπεία της, ενώ δημοσίευσε και selfies λίγο πριν από τη βραδινή έξοδό της.

Όπως αναφέρει το Tlife, από τις νέες φωτογραφίες απουσιάζει ο σύντροφός της, Χρήστος Μάστορας, γεγονός που έχει προκαλέσει το τελευταίο διάστημα ερωτήματα γύρω από τη σχέση τους. Αυτό, ωστόσο, που έχει ενδιαφέρον είναι πως, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο τραγουδιστής βρίσκεται επίσης στην Πάρο.

Συγκεκριμένα, ο Χρήστος Μάστορας φέρεται να εθεάθη την Πέμπτη 6 Αυγούστου σε beach bar του νησιού, όπου διασκέδαζε με τη δική του παρέα. Έτσι, οι δυο τους περνούν αυτές τις ημέρες στον ίδιο καλοκαιρινό προορισμό, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δημοσιεύσει κάποια κοινή φωτογραφία ή να έχουν εμφανιστεί μαζί δημόσια.

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