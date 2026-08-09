Ελλάδα των δύο ταχυτήτων: Βίλες 24.000 ευρώ τη νύχτα ενώ οι εργαζόμενοι «κόβουν» μέρες από τις διακοπές

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε μια περίοδο κατά την οποία οι θερινές διακοπές μετατρέπονται για ολοένα και περισσότερα ελληνικά νοικοκυριά από αυτονόητη ανάγκη σε είδος πολυτελείας, η εικόνα του ελληνικού τουρισμού αποκαλύπτει μια ολοένα βαθύτερη κοινωνική αντίθεση.

Από τη μία πλευρά, οι οικογένειες μετρούν το κόστος των μετακινήσεων, της διαμονής και της καθημερινότητας, περιορίζοντας ή ακόμη και ακυρώνοντας τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Από την άλλη, ένας παράλληλος κόσμος ακραίου πλούτου συνεχίζει να αναπτύσσεται, με τις πολυτελείς βίλες των ελληνικών προορισμών να απευθύνονται σε επισκέπτες για τους οποίους τα 24.000 ευρώ για μία και μόνο νύχτα αποτελούν μέρος ενός συνηθισμένου προϋπολογισμού διακοπών.

Η Ελλάδα φαίνεται έτσι να κινείται σε δύο εντελώς διαφορετικές ταχύτητες. Την ώρα που μεγάλο μέρος της κοινωνίας δυσκολεύεται να εξασφαλίσει ακόμη και λίγες ημέρες ξεκούρασης, η αγορά του τουρισμού υπερπολυτελείας καταγράφει εντυπωσιακές τιμές, μετατρέποντας ολόκληρες περιοχές σε προορισμούς αποκλειστικά για τα πολύ υψηλά εισοδήματα. Η αντίθεση δεν είναι πλέον διακριτική αποτυπώνεται με χαρακτηριστικό τρόπο στις τιμές της αγοράς.

Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία από διεθνείς και εγχώριες πλατφόρμες μίσθωσης, καθώς και τη σχετική ανάλυση του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates, τα ζητούμενα μισθώματα για τον Αύγουστο κινούνται σε επίπεδα που για τη συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων εργαζομένων μοιάζουν σχεδόν εξωπραγματικά. Οι εβδομαδιαίες τιμές υπολογίζονται με βάση σταθερό συντελεστή επταπλάσιο της ημερήσιας χρέωσης, αποτυπώνοντας το μέγεθος μιας αγοράς που απευθύνεται σε μια εξαιρετικά περιορισμένη οικονομική ελίτ.

Στην κορυφή βρίσκεται η Μύκονος και συγκεκριμένα η περιοχή της Ψαρρούς. Εκεί, βίλα 1.250 τ.μ., με 10 υπνοδωμάτια και δυνατότητα φιλοξενίας 20 ατόμων, προσφέρεται έναντι 24.000 ευρώ την ημέρα ή 168.000 ευρώ για μία εβδομάδα. Η ιδιοκτησία διαθέτει δύο πισίνες, ελικοδρόμιο, γυμναστήριο, spa, 24ωρη φύλαξη, προσωπικό σεφ, butler και θυρωρό.

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της διαφοράς, το ποσό των 168.000 ευρώ για επτά ημέρες αντιστοιχεί σε ένα κόστος που για έναν μέσο εργαζόμενο δεν αφορά απλώς «ακριβές διακοπές», αλλά ένα ποσό που μπορεί να ξεπερνά κατά πολύ το ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα ενός ολόκληρου νοικοκυριού.

Η Μύκονος δεν αποτελεί εξαίρεση. Στον Άγιο Λάζαρο, ακίνητο 540 τ.μ. με οκτώ υπνοδωμάτια και υπαίθριο κινηματογράφο φτάνει τα 8.125 ευρώ την ημέρα ή 56.875 ευρώ την εβδομάδα. Στον Άγιο Στέφανο, κατοικία 450 τ.μ. με έξι υπνοδωμάτια και θερμαινόμενη πισίνα διατίθεται προς 4.500 ευρώ ημερησίως, δηλαδή 31.500 ευρώ για μία εβδομάδα.

Και ενώ ακόμη και αυτές οι τιμές προκαλούν εντύπωση, η εικόνα επαναλαμβάνεται σε ολόκληρο τον χάρτη των ακριβών τουριστικών προορισμών. Στην Πάρο, κατοικία 650 τ.μ. με επτά υπνοδωμάτια κοστολογείται στα 8.500 ευρώ την ημέρα. Στη Σαντορίνη, ακίνητο 580 τ.μ. φτάνει τα 7.500 ευρώ ημερησίως. Στην Κέρκυρα, βίλα 850 τ.μ. με γήπεδο τένις και spa αγγίζει τα 7.000 ευρώ την ημέρα. Στο Πόρτο Χέλι και την Κεφαλονιά η ημερήσια τιμή ανέρχεται στα 6.000 ευρώ, ενώ στις Σπέτσες και τη Χαλκιδική φτάνει τα 5.500 ευρώ.

Πρόκειται για μια αγορά όπου τα infinity pools, τα ιδιωτικά spas, τα ελικοδρόμια, οι προσωπικοί σεφ, οι butlers και η 24ωρη ασφάλεια δεν αποτελούν εξαιρέσεις αλλά μέρος ενός ολοκληρωμένου μοντέλου τουρισμού που έχει σχεδιαστεί για τους οικονομικά ισχυρότερους επισκέπτες του πλανήτη.

Το προφίλ των πελατών είναι ενδεικτικό. Πρόκειται κυρίως για ανθρώπους ηλικίας 35 έως 65 ετών, με ιδιαίτερα υψηλά εισοδήματα και αυξημένη επαγγελματική ή επιχειρηματική ισχύ: επιχειρηματίες, επενδυτές, διευθύνοντες σύμβουλοι, στελέχη επενδυτικών κεφαλαίων και αναγνωρίσιμα πρόσωπα. Προέρχονται κυρίως από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελβετία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τις σκανδιναβικές χώρες και τα κράτη του Περσικού Κόλπου.

Η συνήθης διαμονή τους διαρκεί από επτά έως 14 ημέρες, με ομάδες οκτώ έως 20 ατόμων. Και οι απαιτήσεις τους είναι αντίστοιχες του οικονομικού τους προφίλ: απόλυτη ιδιωτικότητα, προσωπικό σεφ και butler, 24ωρη ασφάλεια, εγκαταστάσεις ευεξίας και πρόσβαση σε υποδομές που ουσιαστικά δημιουργούν έναν ιδιωτικό κόσμο μέσα στον τουριστικό προορισμό.

Διαβάστε επίσης:

Στην τελική ευθεία το «πακέτο» της ΔΕΘ

ΚΚΕ: Στην πρώτη γραμμή των πύρινων μετώπων κόντρα στην «επιλεκτική ανικανότητα» της κυβέρνησης

Όταν η Eldorado Gold αθετεί τις συμφωνίες της

