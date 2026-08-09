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ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

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09.08.2026 14:14

Αν και Παναθηναϊκός, ο Αλέξης Τσίπρας «ψωνίζει» από… την ΑΕΚ

09.08.2026 14:14
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Μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας να είναι δηλωμένος οπαδός του Παναθηναϊκού αλλά μια από τις πρώτες κινήσεις της ΕΛΑΣ όσον αφορά τη στελέχωση των ψηφοδελτίων της ήρθε από μια άμεση ανταγωνίστρια του τριφυλλιού.

Ο λόγος για τον Αλέξη Δέδε, ο οποίος τους τελευταίους 14 μήνες εκτελούσε χρέση Γ’ αντιπροέδρου στην ΠΑΕ ΑΕΚ και ο οποίος, αποφάσισε να αποχωρήσει από τη διοίκηση της Ένωσης προκειμένου να είναι υποψήφιος στις προσεχείς εθνικές εκλογές στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα.

Μάλιστα, ο Αλέξης Δέδες, με την μακρά πορεία σε διοικητικές θέσεις του ποδοσφαίρου, φέρεται να έχει ενημερώσει εδώ και αρκετές μέρες την ΑΕΚ για την απόφασή του να μεταπηδήσει στον χώρο της πολιτικής, άσχετα αν η εξέλιξη μόλις είδε το φως της δημοσιότητας.

Αν μη τι άλλο, η είδηση έχει τη σημασία της καθώς αποτελεί μια πολύ συγκεκριμένη ένδειξη αναφορικά με το προφίλ των προσώπων με τα οποία φιλοδοξεί ο Αλέξης Τσίπρας να στελεχώσει τα ψηφοδέλτια της ΕΛΑΣ.

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