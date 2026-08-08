Βολές από Άννα Παπαδοπούλου για Άρειο Πάγο και υποκλοπές

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Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ, Άννα Παπαδοπούλου σήκωσε το βάρος της αντιπαράθεσης εκ μέρους του κόμματος Τσίπρα για την απόφαση του Αρείου Πάγου να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών.

Φαίνεται δε από την ανάρτησή της, ότι η ΕΛΑΣ θα το κλιμακώσει το θέμα. Γράφει η κυρία Παπαδοπούλου:

«Ο νέος Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δεν μας εξέπληξε. Διότι ευχάριστη έκπληξη θα ήταν να ανασύρει τη δικογραφία των υποκλοπών από το αρχείο και να διατάξει την ουσιαστική διερεύνηση των νέων στοιχείων που έχουν προκύψει.

Αντί γι’ αυτό, ο κ. Ευάγγελος Μπακέλας ακολούθησε τον δρόμο που είχε ήδη χαραχθεί.

Στέκομαι μόνο σε ένα σημείο της αιτιολογίας του. Επικαλείται το άρθρο 244 παρ. 3 ΚΠΔ για να υποστηρίξει ότι ο Ταλ Ντίλιαν δεν μπορεί να εξεταστεί ως μάρτυρας, επειδή ενδέχεται να είναι ο ίδιος εμπλεκόμενος στην υπόθεση.

Μόνο που η διάταξη αυτή προστατεύει τον ύποπτο από την αυτοενοχοποίηση και από την παράκαμψη των υπερασπιστικών του δικαιωμάτων. Δεν θεσπίστηκε για να εμποδίζει τη διερεύνηση πράξεων τρίτων.

Άλλο, λοιπόν, η προστασία ενός υπόπτου από την αυτοενοχοποίηση και την παραβίαση των δικαιωμάτων του, άλλο αν μπορεί να εισφέρει κρίσιμα στοιχεία για πράξεις άλλων προσώπων ή για άλλα σκέλη της ίδιας υπόθεσης, ώστε αυτά να αποτελέσουν αφετηρία περαιτέρω νόμιμης διερεύνησης.

Η προστασία του υπόπτου από την αυτοενοχοποίηση είναι θεμελιώδης αρχή της ποινικής διαδικασίας. Η επίκλησή της, όμως, ως λόγου για να μη διερευνηθούν όσα μπορεί να γνωρίζει για τρίτους είναι κάτι εντελώς διαφορετικό.

Φαίνεται, τελικά, ότι στην υπόθεση των υποκλοπών υπάρχει μια αξιοσημείωτη συνέχεια στην κορυφή της Δικαιοσύνης. Από την κ. Αδειλίνη και τον κ. Τζαβέλλα έως τον κ. Μπακέλα, αλλάζουν τα πρόσωπα. Οι λόγοι, όμως, για τους οποίους η έρευνα δεν προχωρά παραμένουν ίδιοι».

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