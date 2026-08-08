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08.08.2026 11:16

Από τη Μέκκα έρχομαι και στην… κορφή κανέλλα, η εξωτερική πολιτική

08.08.2026 11:16
symfonia amyna

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Μούδιασε την Αθήνα η συμφωνία της Μέκκας, η οποία καθιστά την Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν αδιαίρετους συμμάχους με κοινή απάντηση σε όποιος θεωρηθεί ότι επιτίθεται σε κάποια από τις τρεις αυτές χώρες.

Εκεί που η ελληνική κυβέρνηση υπεράσπιζε με τους πυραύλους της τις εγκαταστάσεις του Ριάντ έναντι του Ιράν, βλέπει τη Σαουδική Αραβία να ταυτίζεται με την Άγκυρα.

Σε ένα προχωρημένο σενάριο ελληνοτουρκικής, οι Σαουδάραβες θα… ρίχνουν ελληνικούς patriot κατά της… Ελλάδας για να υπερασπιστούν την Τουρκία! Είναι μία υπερβολική, ακραία απόδοση της συμφωνίας, αλλά την παραθέτουμε για να γίνει αντιληπτή η εξέλιξη και το πόσο η ελληνική κυβέρνηση είναι στον… κόσμος της στην εξωτερική και αμυντική πολιτική.

Τώρα λοιπόν προσπαθούν σε ΥΠΕΞ και υπουργείο Άμυνας να… γειώσουν τη σημασία της συμφωνίας σχετικά με τα δικά μας.

Αλλά δεν διορθώνεται το πράγμα…

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