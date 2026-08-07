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07.08.2026 11:54

Στο Α’ Νεκροταφείο το μνημόσυνο για τον έναν χρόνο από τον θάνατο της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας (photos)

07.08.2026 11:54
samaras_mnimosino_1
credit: NDP Photo Agency

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Στο Α’ Νεκροταφείο τελέστηκε σήμερα, σε κλίμα συγκίνησης, το μνημόσυνο για τον έναν χρόνο από τον θάνατο της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας.

Παρόντες ήταν οι γονείς της, ο αδελφός της Κώστας, ο θείος της Αλέξανδρος Σαμαράς, συγγενείς, φίλοι της οικογένειας, πλήθος κόσμου και πολιτικοί, όπως ο Νίκος Δένδιας και ο γραμματέας της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Η Λένα Σαμαρά πέθανε ξαφνικά στις 7 Αυγούστου 2025, σε ηλικία μόλις 34 ετών.

Χθες, ο αδελφός της, Κώστας Σαμαράς, μοιράστηκε -μέσω ανάρτησης στα social media– μια οικογενειακή φωτογραφία από τα παιδικά τους χρόνια, στην οποία απεικονίζονται ο ίδιος, η αδελφή του και οι γονείς τους.

credit: NDP Photo Agency
credit: NDP Photo Agency
credit: NDP Photo Agency
credit: NDP Photo Agency
credit: NDP Photo Agency
credit: NDP Photo Agency

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