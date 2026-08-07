Τσίπρας στη ΔΕΘ: Στις 2 Σεπτεμβρίου παρουσιάζει το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛΑΣ – Στις 9 του μήνα η συνέντευξη Τύπου στο Βελλίδειο

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου θα επισκεφθεί την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), Αλέξης Τσίπρας, ωστόσο θα παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος μία εβδομάδα νωρίτερα την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου.

Δηλαδή μερικά εικοσιτετράωρα πριν εγκαινιάσει την Έκθεση ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, δηλαδή 5-6 του μήνα.

Ειδικότερα, ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο Porto Palace, την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου.

Μία εβδομάδα μετά, στις 9 Σεπτεμβρίου θα επισκεφθεί ξανά τη Θεσσαλονίκη όπου το πρωί θα περιηγηθεί στα περίπτερα της Helexpo και στη συνέχεια θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης».

Διαβάστε επίσης:

ΚΚΕ: Στην πρώτη γραμμή των πύρινων μετώπων κόντρα στην «επιλεκτική ανικανότητα» της κυβέρνησης

Καρυστιανού εναντίον ΜΜΕ: 1.000 στελέχη της ΝΔ έφυγαν για τον Σαμαρά και οι περισσότεροι ασχολούνται με ένα μέλος μας από το Μεσολόγγι

Γρατσία κατά αποχωρησάντων: «Bρίσκονταν εντός του κινήματος, αλλα είχαν τοποθετηθεί απέναντί του»