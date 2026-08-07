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07.08.2026 10:59

Τσίπρας στη ΔΕΘ: Στις 2 Σεπτεμβρίου παρουσιάζει το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛΑΣ – Στις 9 του μήνα η συνέντευξη Τύπου στο Βελλίδειο

07.08.2026 10:59
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Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου θα επισκεφθεί την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), Αλέξης Τσίπρας, ωστόσο θα παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος μία εβδομάδα νωρίτερα την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου.

Δηλαδή μερικά εικοσιτετράωρα πριν εγκαινιάσει την Έκθεση ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, δηλαδή 5-6 του μήνα.

Ειδικότερα, ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο Porto Palace, την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου.

Μία εβδομάδα μετά, στις 9 Σεπτεμβρίου θα επισκεφθεί ξανά τη Θεσσαλονίκη όπου το πρωί θα περιηγηθεί στα περίπτερα της Helexpo και στη συνέχεια θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης».

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.08.2026 16:17
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