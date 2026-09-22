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22.09.2026 16:13

Eurolife FFH: 4ος κύκλος εκπαίδευσης για στελέχη ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στη Βόρεια Ελλάδα

22.09.2026 16:13
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Μια πρωτοβουλία που έχει πλέον καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για την επαγγελματική ανάπτυξη των συνεργατών της εταιρείας και στη Θεσσαλονίκη, με την ακαδημαϊκή υποστήριξη του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Η Eurolife FFH συνεχίζει δυναμικά την επένδυσή της στην επαγγελματική εξέλιξη των συνεργατών της στη Βόρεια Ελλάδα, με την έναρξη του 4ου κύκλου εκπαίδευσης «Βασικές Αρχές Management και Αποτελεσματικής Διοίκησης για Στελέχη Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης» στη Θεσσαλονίκη. Η πρωτοβουλία, που ξεκίνησε το 2023 σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, αποτέλεσε την πρώτη οργανωμένη εκπαιδευτική δράση του είδους της από ασφαλιστική εταιρεία στην περιοχή. Η υλοποίησή της για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά επιβεβαιώνει τη διαχρονική δέσμευση της Eurolife FFH να υποστηρίζει έμπρακτα τους συνεργάτες της σε όλη την Ελλάδα, ενισχύοντας τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο επαγγελματικό περιβάλλον.

Ο νέος κύκλος εκπαίδευσης πραγματοποιείται στο πλαίσιο του “Advanced Program in Management for Insurance Executives” –  του επιτυχημένου εκπαιδευτικού προγράμματος της Eurolife FFH και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, που υλοποιείται εδώ και 15 χρόνια. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα υψηλής εκπαιδευτικής αξίας, με εισηγητές διακεκριμένους καθηγητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, που προσφέρει στους συμμετέχοντες σύγχρονες γνώσεις και πρακτικά εργαλεία για να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις απαιτήσεις του ασφαλιστικού κλάδου.

Οι εκπαιδεύσεις του προγράμματος στη Θεσσαλονίκη χωρίζονται σε 4 διαφορετικές ενότητες συνολικής διάρκειας 20 ωρών, οι οποίες πραγματοποιούνται σε δια ζώσης συναντήσεις μέσα σε ένα διήμερο του κάθε μήνα (Παρασκευή απόγευμα & Σάββατο πρωί). Οι δύο πρώτες ενότητες θα υλοποιηθούν μέσα στον Σεπτέμβριο και οι επόμενες δύο τον Νοέμβριο, με το πρόγραμμα να καλύπτει συνολικά τα εξής γνωστικά πεδία:

  • Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Καταναλωτή
  • Ηγεσία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά
  • Στρατηγικό Management και Πληροφοριακά Συστήματα
  • Κατάρτιση και Αξιολόγηση Επιχειρηματικών Σχεδίων (Business Plans)

Μετά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων ενοτήτων του προγράμματος και πριν την έναρξη της επόμενης, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να συμπληρώσουν, εξ αποστάσεως και ηλεκτρονικά, ένα test γνώσεων πολλαπλών απαντήσεων, σύμφωνα με τον κανονισμό εκπαίδευσης και αξιολόγησης του προγράμματος “Advanced Program in Management for Insurance Executives”. Οι συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν με επιτυχία τον κύκλο εκπαίδευσης θα λάβουν τη σχετική «Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης» από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, κατά τη διάρκεια ειδικής Τελετής Αποφοίτησης.

Για τη Eurolife FFH αξία έχει να βρίσκεται στο πλευρό των συνεργατών της με κάθε τρόπο. Μέσα από  την υλοποίηση μια ακόμα εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας, η εταιρεία συνεχίζει να προσφέρει στους συνεργάτες της πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικές ευκαιρίες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επαγγελματική τους εξέλιξη και ενισχύοντας την αυτοπεποίθησή τους, ώστε να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις σύγχρονες προκλήσεις της αγοράς.

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