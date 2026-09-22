ΗΠΑ: Λευκός καρχαρίας κατασπάραξε φώκια λίγα μέτρα από την ακτή, σε παραλία της Μασαχουσέτης (videos)

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Συγκλονιστικές σκηνές καταγράφηκαν στην παραλία Great Point Beach του Ναντάκετ Μασαχουσέτης, στις ΗΠΑ, όταν ένας μεγάλος λευκός καρχαρίας επιτέθηκε και κατασπάραξε μια φώκια σε απόσταση λίγων μέτρων από την ακτή.

Το περιστατικό κατέγραψαν σε βίντεο οι Carrie Drayton και Tyler O’Brien, που περνούσαν από την περιοχή την περασμένη Κυριακή.

«Δεν είχα δει ποτέ κάτι τέτοιο»

Η Carrie Drayton, κάτοικος του Ναντάκετ σε όλη της τη ζωή, δήλωσε ότι δεν είχε ξαναδεί κάτι παρόμοιο. «Ίσως είχα περισσότερες πιθανότητες να κερδίσω το λαχείο», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την εμπειρία.

Παρά τις εντυπωσιακές εικόνες, ειδικοί που μίλησαν στο boston.com υπογράμμισαν ότι η συμπεριφορά του καρχαρία δεν αποτελεί λόγο ανησυχίας. Ο πληθυσμός των φωκιών στο Ναντάκετ έχει αυξηθεί ραγδαία, προσελκύοντας αναπόφευκτα έναν αυξανόμενο αριθμό ειδών καρχαρία, συμπεριλαμβανομένων των λευκών.

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