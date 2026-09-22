Κακοκαιρία: Κεραυνός σκότωσε κοπάδι στα Γιάννενα, ανεμοστρόβιλος ισοπέδωσε κτηνοτροφική μονάδα στο Σούλι

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Προβλήματα δημιούργησε η αλλαγή του καιρού σε περιοχές στην Ήπειρο. Αν και μικρής διάρκειας τα καιρικά φαινόμενα ήταν έντονα με χαλάζι, βροχοπτώσεις και μεγάλη κεραυνική δραστηριότητα.

Ειδικότερα, σε βοσκοτόπι στα Γιάννενα, σκοτώθηκαν 88 πρόβατα όταν κεραυνός χτύπησε κοπάδι. Ο κτηνοτρόφος που βρισκόταν στο σημείο, δεν τραυματίστηκε και είναι καλά στην υγεία του.

Για το περιστατικό έχει ήδη ενημερωθεί ο ΕΛΓΑ, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία για την καταγραφή της ζημιάς και τις διαδικασίες αποζημίωσης, καθώς πρόκειται για σημαντικά απώλεια ζωικού κεφαλαίου για τον κτηνοτρόφο.

Επίσης, στο Προδρόμι Σουλίου ανεμοστρόβιλος που έπληξε την περιοχή, νωρίς το απόγευμα, ισοπέδωσε τμήμα των εγκαταστάσεων κτηνοτροφικής μονάδας.

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