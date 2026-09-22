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22.09.2026 16:29

Αναστάτωση στον Άλιμο: Λεωφορείο συγκρούστηκε με φορτηγό

22.09.2026 16:29
Alimos

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Αναστάτωση επικρατεί στη Λεωφόρο Ποσειδώνος λόγω σύγκρουσης λεωφορείου με φορτηγό.

Το τροχαίο συνέβη στο ύψος του Αλίμου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά. Το λεωφορείο της γραμμής Α2 συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με φορτηγό, με συνέπεια να σπάσει το τζάμι στην πίσω πλευρά του λεωφορείου.  

Το λεωφορείο έχει ακινητοποιηθεί και οι επιβάτες έχουν αποβιβαστεί. Ευτυχώς, δεν τραυματίστηκε κανείς.

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ΤΡΙΤΗ 22.09.2026 17:31
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