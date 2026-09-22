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22.09.2026 17:26

Αμερικανικό F-16 συνετρίβη κοντά στην αεροπορική βάση Σπάνγκνταλεμ στη Γερμανία

22.09.2026 17:26
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Ένα μαχητικό αεροσκάφος F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ φέρεται να συνετρίβη κοντά στην αεροπορική βάση Σπάνγκνταλεμ στην περιοχή Άιφελ της Γερμανίας το απόγευμα της Τρίτης, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται εμπιστευτικές πηγές.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, η συντριβή σημειώθηκε κοντά στην αεροπορική βάση των ΗΠΑ, όπου σταθμεύει μια μοίρα F-16.

Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, ο πιλότος προσπαθούσε να προσγειωθεί όταν συνέβη το περιστατικό. Κατάφερε να εκτιναχθεί με ασφάλεια πριν το τζετ συντριβεί σε ένα γήπεδο γκολφ κοντά στον αυτοκινητόδρομο B50 μεταξύ Μπίνσφελντ και Σπάνγκνταλεμ.

Ένα παρόμοιο περιστατικό έλαβε χώρα τον Οκτώβριο του 2019, όταν ένα άλλο μαχητικό αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στο Σπάνγκνταλεμ.

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