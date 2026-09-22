search
ΤΡΙΤΗ 22.09.2026 17:30
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.09.2026 16:51

Αλβανία: Ένταλμα σύλληψης της επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών από τους εισαγγελείς διαφθοράς

22.09.2026 16:51
Rama

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Οι εισαγγελείς που έχουν επιφορτιστεί με υποθέσεις διαφθοράς στην Αλβανία εξέδωσαν σήμερα ένταλμα σύλληψης εις βάρος της επικεφαλής των κρατικών υπηρεσιών πληροφοριών Βλόρα Χισένι, στο πλαίσιο έρευνας για διαφθορά στην οποία εμπλέκεται επίσης ένας ανώτερος αξιωματούχος της αστυνομίας.

Η ειδική εισαγγελία κατά της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος (Spak) ανέφερε σε μια ανακοίνωση ότι διέταξε να τεθεί σε αναστολή και κατ’ όικον περιορισμό η Χισένι, η οποία θεωρείται ύποπτη για αποκάλυψη απόρρητων πληροφοριών.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, η Βλόρα Χισένι δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη χώρα.

Πρόκειται για το τελευταίο σκάνδαλο διαφθοράς που πλήττει την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, ο οποίος είναι αντιμέτωπος εδώ και μήνες με ένα κίνημα αμφισβήτησης σε σχέση με ένα αμφιλεγόμενο σχέδιο για ένα τουριστικό συγκρότημα στο νότιο τμήμα της χώρας, που υποστηρίζεται από τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζάρεντ Κούσνερ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισαγγελίας, αξιωματούχος του εγκληματολογικού συνελήφθη επίσης.

Η Χισένι ηγείται από το 2023 της αλβανικής κρατικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (SHISH).

Ο διορισμός της είχε προκαλέσει αντιδράσεις στην Αλβανία λόγω της κοσοβάρικης υπηκοότητάς της και των προηγούμενων καθηκόντων της ως δεύτερης στην ιεραρχία των υπηρεσιών πληροφοριών του Κοσόβου, από τις οποίες και αποπέμφθηκε.

Ο πρώην αρχηγός της αστυνομίας Ιλίρ Πρόντα, ο οποίος αποπέμφθηκε νωρίτερα φέτος, εμφανίστηκε επίσης ενώπιον της Spak σήμερα το πρωί στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης.

Η έρευνα θέτει επίσης στο στόχαστρο τον Ερμάλ Μπεκίρι – που συνελήφθη στη Γαλλία στα τέλη Αυγούστου – και τον επιχειρηματία Εργκίς Αγκάσι, που συνελήφθη στις 26 Αυγούστου.

Διαβάστε επίσης:

ΗΠΑ: Λευκός καρχαρίας κατασπάραξε φώκια λίγα μέτρα από την ακτή, σε παραλία της Μασαχουσέτης (videos)

«Bαρέλι δίχως πάτο» ο εξοπλισμός της Ουκρανίας – Η ΕΕ φοβάται ότι τα όπλα καταλήγουν να πωλούνται στη μαύρη αγορά

Σαουδική Αραβία: Επαναλειτουργεί ο αγωγός East – West που είχε κλείσει μετά από επιθέσεις με drone

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gaka_000
ΕΛΛΑΔΑ

 Η «ανειδίκευτη» Γάκα είχε δώσει βεβαίωση σε ανήλικη για την ψυχική υγεία της – Η απάντηση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

GREEK_F16_NEW
ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανικό F-16 συνετρίβη κοντά στην αεροπορική βάση Σπάνγκνταλεμ στη Γερμανία

keravnos1
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Κεραυνός σκότωσε κοπάδι στα Γιάννενα, ανεμοστρόβιλος ισοπέδωσε κτηνοτροφική μονάδα στο Σούλι

trump 14- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ κάλεσε τον Πούτιν να βάλει τέλος στον πόλεμο – Ερωτηθείς για το Ιράν είπε στο CNN… «δεν θα έπρεπε να είστε εδώ»

iatreio_2209_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Ανοίγουν τα στόματα και στην Κρήτη – Υδροθεραπείες παχέος εντέρου από… οδοντίατρο και botox από… κτηνίατρο (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
petros-kousoulos
ΕΛΛΑΔΑ

O Πέτρος Κουσουλός για την εμπειρία του με τη Γάκα και τον Θεοδωρόπουλο: «Πέρασα και εγώ το κατώφλι της Καρνεάδου»

gaka-ioanna
ΕΛΛΑΔΑ

Πρώην συνεργάτης της γιατρού στο Κολωνάκι: «Ήμουν σίγουρος ότι θα πάθει κάποιος κάτι, την έχω δει να παλεύει 3 ώρες για να βρει μια φλέβα»

ekav-peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Γυναίκα έπαθε ανακοπή από κεραυνό που έπεσε κοντά της - Διασώστες προχώρησαν σε ΚΑΡΠΑ, μεταφέρεται σε νοσοκομείο

peripoliko_ekav
ΕΛΛΑΔΑ

Μια ώρα και 17 λεπτά έκανε το ασθενοφόρο να φτάσει στην Καρίτσα: «Είμαι ξυλοκόπος και μου έλεγαν να κάνω ΚΑΡΠΑ στο παιδί μου»

tsipras – androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεντροαριστερά: «Πάλι πάμε να χάσουμε;» – Πότε μπορεί να ανοίξει πραγματικά η συζήτηση για συνεργασία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 22.09.2026 17:29
gaka_000
ΕΛΛΑΔΑ

 Η «ανειδίκευτη» Γάκα είχε δώσει βεβαίωση σε ανήλικη για την ψυχική υγεία της – Η απάντηση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

GREEK_F16_NEW
ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανικό F-16 συνετρίβη κοντά στην αεροπορική βάση Σπάνγκνταλεμ στη Γερμανία

keravnos1
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Κεραυνός σκότωσε κοπάδι στα Γιάννενα, ανεμοστρόβιλος ισοπέδωσε κτηνοτροφική μονάδα στο Σούλι

1 / 3