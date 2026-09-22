Τετραήμερο εκδηλώσεων στο Πάρκο Τρίτση για το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ – «Οδηγητή»

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Στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» στο Ίλιον θα διεξαχθεί το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ – «Οδηγητή» στις 23, 24, 25 και 26 Σεπτέμβρη.

Το Σάββατο 26 Σεπτέμβρη θα μιλήσει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ενώ όλες τις ημέρες υπάρχει πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων .

Αναλυτικά το πρόγραμμα του 52ου Φεστιβάλ ΚΝΕ

Τετάρτη 23 Σεπτέμβρη

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

21.30: «Σαν χτυπάει ο λαός μας, σείεται γη, στεριά». Αφιέρωμα στο αντάρτικο και παρτιζάνικο τραγούδι. Μουσική Επιμέλεια: Αντώνης Μεϊμάρης. Ενορχήστρωση: Βαγγέλης Φουντάνας. Συμμετέχουν: La Banda de la Juventud, Κοινοί Θνητοί, Χρήστος Κιτσαντάς – Στέλιος Μαγαλιός (ex Sober on Tuxedos), Δημήτρης Μυστακίδης, Αγγελική Τουμπανάκη, Μάρθα Φριντζήλα, ΧΑΟΝΙΑ

23.00: Μεγάλη Συναυλία με τους Κοινούς Θνητούς

ΣΚΗΝΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

19.30: Το σύστημα γεννά φασίστες και ναζί, η νέα γενιά δε θα συμβιβαστεί! Ομιλητές:

– Μάκης Μακρής, μέλος της Γραμματείας της ΚΕ και γραμματέας της ΤΕ Πειραιά του ΚΚΕ

– Μάγδα Φύσσα

– Σωτήρης Πουλικόγιαννης, πρόεδρος Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγικής Βιομηχανίας Ελλάδας

– Μάνος Μαλαγάρης, συνήγορος Πολιτικής Αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής

21.00: Συναυλία με τους KollektivA

22.00: Συναυλία με την Μαρία Παπαγεωργίου

23.00: Συναυλία με τον Χρήστο Θηβαίο «30 χρόνια μέρες αδέσποτες».

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

20.30: Συναυλία με την Μυρτώ Βασιλείου

21.30: Stand up με τους Σταμάτη Αθανασάκη, Στέλιο Ανατολίτη, Χρύσα Κατσαρίνη, Παναγιώτη Κούδα, Ειρήνη Ξυγκάκη, Αλέξανδρο Πασπαρδάνη, Πάρι Ρούπο

23.00: Συναυλία με την Μαριάνα Κατσιμίχα

ΛΑΪΚΗ ΣΚΗΝΗ

21.30: Αφιέρωμα στο λαϊκό τραγούδι με την Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου και τους Γιάννη Διονυσίου και Ασπασία Στρατηγού

23.00: Γκιντίκι

ΣΤΕΚΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

20.00: Συζήτηση – «Κρατώντας τον αθλητισμό ζωντανό: Ο ρόλος, η προσφορά και τα προβλήματα των σωματείων»

Ομιλητές:

– Θοδωρής Λιάππης, υπεύθυνος του Τμήματος Αθλητισμού και Φυσικής Αγωγής της ΚΕ του ΚΚΕ

– Θανάσης Σταθόπουλος, μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας

– Ελευθερία Σαραντίδου, μέλος του ΔΣ της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας

– Θοδωρής Ντάντος, πρόεδρος του Πανιωνίου ΓΣΣ

– Ξένια Αργειτάκη, μέλος ΔΣ ΣΕΓΑΣ.

ΔΙΕΘΝΟΥΠΟΛΗ

19.30: Συζήτηση – «100 χρόνια από τη γέννηση του Φιντέλ Κάστρο: Η κληρονομιά του ηγέτη της κουβανικής επανάστασης». Ομιλητής: Άρης Ευαγγελίδης, μέλος της ΚΕ και του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων της ΚΕ του ΚΚΕ. Χαιρετισμό θα απευθύνει ο πρέσβης της Κούβας, Aramis Fuente Hernandez.

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΤΗΣ «ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΟΧΗΣ»

20.00: Συζήτηση – «Αναζητώντας την αλήθεια σε καιρό πολέμου. Η αξία της καθημερινής μελέτης του “Ριζοσπάστη”». Ομιλητής: Περικλής Κουρμούλης, μέλος της Γραμματείας της ΚΕ του ΚΚΕ και αρχισυντάκτης του «Ριζοσπάστη».

ΣΤΕΚΙ «ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ»

19.00 «Η μηχανή που κάνει τα μαθήματα του σχολείου» και άλλα παραμύθια του Ροντάρι, σε μια διαδραστική αναπαράσταση από τηΘεατρική Ομάδα «Αντάμα» (5 – 12 ετών)

19.30 «Το παντζαράκι», παράσταση με ηθοποιούς και κούκλες από το Θέατρο Κούκλας της Ιρίνα Μπόικο «White Puppet Theatre» (3 – 6 ετών)

Πέμπτη 24 Σεπτέμβρη

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

21.30: «Να ‘ταν η χαρά οικόπεδο». Επιμέλεια: Λίνα Νικολακοπούλου. Συμμετέχουν: Μανώλης Μητσιάς, Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Ανδρεάτος, Σοφία Παπάζογλου, Ηρώ Σαΐα, Θοδωρής Βουτσικάκης, Γιάννης Διονυσίου

23.00: Μεγάλη Συναυλία με τον Γιάννη Κότσιρα

ΣΚΗΝΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

20.00: Συζήτηση – «45 λιμάνια, μια απεργία, ένα μήνυμα: People have the power! 30 Οκτώβρη 2026, η μεγαλύτερη διεθνής απεργία των τελευταίων δεκαετιών».

Ομιλητές:

– Μπεκρής Μάρκος, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, πρόεδρος Εργατικού Κέντρου Πειραιά και της ΕΝΕΔΕΠ (Λιμενεργατών COSCO)

– Francesco Staccioli, μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδιακής Εκτελεστικής Επιτροπής της USB από την Ιταλία

– Önder Avcı, πρόεδρος Liman-İş Συνδικάτου Λιμενεργατών από την Τουρκία

– Serge Coutouris, αναπληρωτής γενικός γραμματέας της Εθνικής Ομοσπονδίας Λιμανιών και Λιμενεργατών της CGT (FNPD-CGT) από τη Γαλλία

21.00: Συναυλία με τα Κίτρινα Ποδήλατα

22.00: «Tο ροκ που αγαπήσαμε» με τους Γιάννη Γιοκαρίνη, Νίκο Ζιώγαλα, Λάκη Παπαδόπουλο, Μανώλη Φάμελλο

23.30: Υπόγεια Ρεύματα

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

20.00: Μουσικο-αφηγηματικό αφιέρωμα ενάντια στον πόλεμο από μαθητές της Κυψέλης και της Πεύκης

21.00: «Μάνος Λοΐζος – Μια ζωή τραγούδια». Αφιέρωμα από τη Μουσική Ακαδημία Ιλίου. Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Γιάννης Γαβράς

22.00: Stand up με τον Κώστα Μαλιάτση – Σάλας

23.00: Συναυλία με τον Κωστή Μαραβέγια

ΛΑΪΚΗ ΣΚΗΝΗ

21.00: «Τα χνάρια του στους δρόμους της μουσικής και του αγώνα». Αφιέρωμα στον Θεόδωρο Δερβενιώτη. Μουσική Επιμέλεια: Μανόλης Ανδρουλιδάκης. Συμμετέχουν: Μπάμπης Βελισσάριος, Αθηνά Βελισσάρη, Βιολέττα Ίκαρη, Δημήτρης Κανέλλος, Δημήτρης Μπάσης

22.30: Ποντιακό Γλέντι με τον Ανέστη Ιωακειμίδη + Ent4man. Συμμετέχουν: Ανέστης Ιωακειμίδης (λύρα – τραγούδι), Νίκος Ιωακειμίδης (τύμπανα), Γιώργος Ιωσηφίδης (πλήκτρα), Περικλής Κατσώτης (κρουστά)

00.00: «Στων Χάλκινων το Κάλεσμα» Μακεδονικό γλέντι με τους Bronza Banda

ΣΤΕΚΙ «ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ»

19.30: Συζήτηση – «Ανάμεσα στο χθες και το αύριο, εσύ…» Γ. Ρίτσος. Παρεμβάσεις:

– «Στην αρχή μιας ακόμα σχολικής χρονιάς, συζητάμε για το σήμερα και το αύριο των παιδιών μας», Ελίνα Χαιρικάκη, μέλος της ΕΠ της ΚΟΑ του ΚΚΕ και εκπαιδευτικός Μουσικής

– «Σεπτέμβρης και επιστροφή στο σχολείο: Όσα νιώθουν τα παιδιά, όσα φοβούνται οι γονείς, όσα οφείλουμε να αλλάξουμε», Ευτυχία Βαρσαμή, ψυχοπαιδαγωγός και συγγραφέας

– «Η παρέα του κόκκινου Αερόστατου μεγαλώνει», Βούλα Τσίγκα, υπεύθυνη της Διατμηματικής Επιτροπής της ΚΕ του ΚΚΕ για τις μικρότερες ηλικίες της νεολαίας και του περιοδικού «Κόκκινο Αερόστατο»

20.15 Παράσταση Καραγκιόζη από το θέατρο σκιών του Θανάση Λιούνη

21.15 «Του κόσμου οι μουσικές», μουσική παράσταση για παιδιά από την Alcedo Folk Band

ΣΤΕΚΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

20.00: Συζήτηση – «Ενάντια στον κόσμο των πολέμων και της εκμετάλλευσης, γίνε μαχήτρια στην πάλη για την ανατροπή τους».

Ομιλητές:

– Άννα Αγαθοκλέους, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ

– Ιωάννα Κάππα, μέλος της Επιτροπής του ΚΣ της ΚΝΕ για τις νέες γυναίκες και τα νέα ζευγάρια

– Χρύσα Λεμπέση – Πάκου, μέλος του ΚΣ της ΚΝΕ

ΧΩΡΟΣ ΦΑΝΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ

19.30: Συζήτηση – «Οι αγώνες των φαντάρων και αξιωματικών στο προσκήνιο».

Θα χαιρετίσει ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ

Ομιλητές:

– Βασίλης Τσιλιγιάννης, σμήναρχος ε.α., πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ) καθώς και του Συντονιστικού Συλλόγων Αποφοίτων Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών.

– Νίκος Παπαναστάσης, αντισυνταγματάρχης ε.α., βουλευτής του ΚΚΕ

– Μάνος Παπαγεωργίου, εμποροϋπάλληλος, τιμωρήθηκε στη θητεία του για αντιπολεμική δράση

Βιβλιοπωλείο της «Σύγχρονης Εποχής»

20.00: Συζήτηση – «”Φυσικές” καταστροφές ή εγκλήματα στον βωμό του κέρδους;»

Ομιλητές:

– Αντώνης Ραλλάτος, μέλος της ΚΕΟΕ του ΚΚΕ και υπεύθυνος του Τμήματος Περιβάλλοντος της ΚΕ του ΚΚΕ

– Εύη Γεωργιάδου, δρ. Χημικός Μηχανικός, μέλος του Τμήματος Περιβάλλοντος της ΚΕ του ΚΚΕ και της ΕΠ της ΚΟ Αττικής

ΣΤΕΚΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

19.30: Συζήτηση – «Με το μυστρί, με το σφυρί, με το μολύβι, με τον ακριβή διαβήτη να φτιάξουμε καλύτερο τον κόσμο» Γ. Ρίτσος – Το Φεστιβάλ τιμάει τους συντρόφους που είχαν ξεχωριστή συμβολή στην πρώτη 50ετία του.

Θα χαιρετίσει ο Θ. Κωτσαντής, Γραμματέας του ΚΣ της ΚΝΕ

Παρουσιάσεις ομαδικών και solo χορογραφιών:

«Intergalactic Voyagers», χορογραφία Υακίνθη Πρεβενιού, μουσική Chris Christodoulou – L’imperatrice, ερμηνεία: Κατερίνα Καψάσκη, Έλενα Κρίντα, Αργυρώ Μπουγιούκα, Μαργαρίτα Μπουγιούκα, Υακίνθη Πρεβένιου, Μαριάννα Τσούμπελη

«Το Ρόδι», χορογραφία και ερμηνεία Μαρία Βιολάκη – Γεωργιλαδάκη

«Συνομιλώντας με την Ιστορία», βασισμένη στην εικαστική έκθεση σύγχρονου έργου του Στεκιού, performance / instant composition της ΚΟΒ Χορού της ΤΟ Καλλιτεχνών Αττικής του ΚΚΕ

«Attica Frederic Rzewski», χορευτική ερμηνεία Άννα Λιανοπούλου, μουσική ερμηνεία Σπύρος Τζέκος (κλαρινέτο και ηλεκτρονικά)

«Still I remain», χορογραφία και ερμηνεία Δήμητρα Πάρνου

Παρασκευή 25 Σεπτέμβρη

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

21.30: «Δεν βγαίνουνε τα όνειρα σε πλειστηριασμό». Αφιέρωμα στον Μάριο Τόκα. Μουσική Επιμέλεια: Γιάννης Παπαζαχαριάκης. Συμμετέχουν: Πέγκυ Ζήνα, Μίλτος Πασχαλίδης, Βασίλης Σκουλάς, Κώστας Τριανταφυλλίδης

23.00: Μεγάλη Συναυλία με τον Μίλτο Πασχαλίδη

ΣΚΗΝΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

21.00: Συναυλία με τα Καλογεράκια

22.00: Συναυλία με την Νεφέλη Φασούλη

23.00: Συναυλία με τον Κωνσταντίνο Βήτα

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

19.30: Συζήτηση – «”Εθνικό Απολυτήριο”… μια εξέταση που δεν τελειώνει ποτέ. Οι μαθητές θα πούμε την τελευταία λέξη!»

Ομιλητές:

– Γεωργία Γκούφα, μέλος του ΚΣ της ΚΝΕ

– Ανδρέας Καργόπουλος, πρόεδρος ΟΛΜΕ

– Γιώργος Παυλής, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Αθήνας 2021-2025

20:30: Μαθητικά συγκροτήματα

22.30: Συναυλία με την Έλενα Λεώνη

23.30: Συναυλία με τον Papazó

ΛΑΪΚΗ ΣΚΗΝΗ

20.00: Κεντρική Συζήτηση – «Πόσο μας κοστίζει ο καπιταλισμός; Από την ακρίβεια, τον πόλεμο και τη βαρβαρότητα στη σοσιαλιστική διέξοδο». Θα μιλήσει ο Νεκτάριος Τριάντης, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ. Θα συντονίζει ο Παντελής Αρζόγλου, μέλος του Γραφείου του ΚΣ της ΚΝΕ.

21.30: «Ο γελαστός άγιος του ρεμπέτικου». Αφιέρωμα στον Γιάννη Παπαϊωάννου. Κείμενα – Σκηνοθεσία: Σεμίνα Διγενή. Μουσική Επιμέλεια: Γρηγόρης Βασίλας. Συμμετέχουν: Γεράσιμος Ανδρεάτος, Φωτεινή Βελεσιώτου, Μάκης Σεβίλογλου. Αφήγηση: Κρατερός Κατσούλης

23.00: «Σε ρότα βορειοανατολική». Μουσική γιορτή αφιερωμένη στις περιοχές της Θράκης, Μακεδονίας, Μ. Ασίας και του Αιγαίου με την Ορχήστρα «Χρόνης Αηδονίδης». Συμμετέχουν: Πάνος Δημητρακόπουλος (κανονάκι), Βαγγέλης Δημούδης (τραγούδι), Μάνος Κουτσαγγελίδης (τραγούδι), Γιώργος Μαρινάκης (βιολί), Κώστας Μερετάκης (κρουστά), Δημήτρης Μπάκος (γκάιντα), Ανδρέας Παπάς (κρουστά), Λευκοθέα Φιλιππίδη (τραγούδι), Νίκος Φιλιππίδης (κλαρίνο), Κώστας Φιλιππίδης (λαούτο), Στρατής Ψαραδέλλης (λύρα)

00.30: Ηπειρώτικο Γλέντι με τους Βασίλη Παπαγεωργίου και τον Νίκο Δάσκαλο

ΣΤΕΚΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

19.30: Συζήτηση – «Πόσο ελεύθερη είναι η τέχνη; Ορατή και αόρατη λογοκρισία».

Ομιλητές:

–Γιάννης Κατωμέρης, σκηνοθέτης

– Αντώνης Μεϊμάρης, μέλος του συγκροτήματος Κοινοί Θνητοί

–Στρατής Μπουρνάζος, ιστορικός

– Κέλλυ Παπαϊωάννου, μέλος του Τμήματος Πολιτισμού της ΚΕ του ΚΚΕ

– Βασίλης Παρασκευόπουλος, μέλος του Τμήματος Πολιτισμού της ΚΕ του ΚΚΕ και πρόεδρος του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου

ΔΙΕΘΝΟΥΠΟΛΗ

19.30: Συζήτηση – «90 χρόνια από την έναρξη του Ισπανικού Εμφυλίου: ο αγώνας του ισπανικού λαού, ο προλεταριακός διεθνισμός και σύγχρονα συμπεράσματα για την πάλη μας σήμερα». Ομιλητής: Κώστας Σκολαρίκος, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και υπεύθυνος του Τμήματος Ιστορίας της ΚΕ. Χαιρετισμό θα απευθύνουν οι Κολεκτίβες Νέων Κομμουνιστών (Ισπανία).

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΤΗΣ «ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΟΧΗΣ»

20.00: Βιβλιοπαρουσίαση της έκδοσης «Οι απείθαρχοι. Μια ζωή δοσμένη στον αγώνα» του συντρόφου Σπύρου Χαλβατζή. Ομιλητής: Δημήτρης Ξεκαλάκης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και διευθυντής της «Σύγχρονης Εποχής»

ΣΤΕΚΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

19.00 Επίδειξη τραμπολίνο από ομάδες της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας

ΣΤΕΚΙ «ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ»

19.00 «ΟNEIΡΟΚΟύΤΙ», διαδραστική παράσταση για βρέφη και νήπια από την ομάδα «Θεατρόφωνο» (έως 4 ετών)

20.00 Βubble show, παράσταση με σαπουνόφουσκες από τη Fundastick Performing Arts

21.00 «Παραμύθια για να σπάτε κέφι» του Τζιάνι Ροντάρι, από τη θεατρική ομάδα ΤΟΠΙ (3 – 99 ετών)

Σάββατο 26 Σεπτέμβρη

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

20.30: Χαιρετισμός του Θοδωρή Κωτσαντή, Γραμματέα του ΚΣ της ΚΝΕ

20.45: Ομιλία με τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα

21.30: «Δικός μας είναι ο κόσμος». Αφιέρωμα σε τραγούδια της φωτιάς. Μουσική επιμέλεια και ενορχήστρωση: Θύμιος Παπαδόπουλος. Συμμετέχουν: Ρίτα Αντωνοπούλου, Έβελυν Ασουάντ, Σταμάτης Μπερής, Κωνσταντίνος Μπιμπής, Βασίλης Προδρόμου, Διονύσης Τσακνής, Μαρία Φαραντούρη, Ιωάννα Φόρτη

23.00: Μεγάλη Συναυλία με τη Νατάσσα Μποφίλιου

ΣΚΗΝΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

21.30: Συναυλία με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη – Τσολιάς εν δε Τσόλια Band

22.30: «60 λεπτά» με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα

23.30: Συναυλία με τον Εισβολέα

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

21.30: Hip Hop Live!

–Miskin & Kozmo

–Tiny Jackal

–Το Σφάλμα x Raibo

23:00:

– Twinsanity x Invisible Sounds

– Ταφ Λάθος

– On Decks: Dj Micro

ΛΑΪΚΗ ΣΚΗΝΗ

21.30: Λαϊκό γλέντι με τον Βαγγέλη Κορακάκη

22.30: Κρητικό γλέντι με τον Γιώργη Μανωλάκη

00.00: Νησιώτικο γλέντι με τον Νίκο Φάκαρο

ΣΤΕΚΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

18.00 Αγώνες σκάκι

ΣΤΕΚΙ «ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ»

19.00 «CIRCULUS», παράσταση θεάτρου κούκλας από τις ομάδες «ΜΑΝΙΒΕΛΑ, κουκλοθέατρο» και «ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΑ, Θέατρο Κούκλας και Σκιών» (για όλες τις ηλικίες)

21.30 «Μι, Ρε, Ντο, μέσα στον βυθό!», διαδραστική μουσική παράσταση από την ομάδα FILEΑ’S SONGS

* Στο πλαίσιο των αφιερωμάτων «Δεν βγαίνουνε τα όνειρα σε πλειστηριασμό» και «Δικός μας είναι ο κόσμος» θα ακουστούν τραγούδια που ερμήνευσε ο μεγάλος Λάκης Χαλκιάς, τιμώντας τον σπουδαίο καλλιτέχνη που έφυγε από τη ζωή στις 2 Αυγούστου του 2026.

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