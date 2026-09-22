ΕΛΑΣ: Η Ν.Δ. θα βάλει πλαφόν στα υπερκέρδη των διυλιστηρίων ή θα μετακυλήσει το κόστος για άλλη μια φορά στους καταναλωτές;

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Στην επιβολή πλαφόν στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης, λόγω της ενεργειακής κρίσης, πρόταση που διατύπωσε και ο Αλέξης Τσίπρας με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, επανέρχεται με ανακοίνωσή της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, κάνοντας λόγο για επιβεβαίωση από το υπουργείο Οικονομικών της ορθότητας της πρότασης.

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ερωτά αν η κυβέρνηση έχει σκοπό να επιβάλει πλαφόν στα υπερκέρδη των διυλιστηρίων ή αν έχει σκοπό να μειώσει προσωρινά τον ΦΠΑ και τον ΕΦΚ στο ελάχιστο. Η ΕΛΑΣ δεν παραλείπει να σχολιάσει και τη διαφοροποίηση Κυρανάκη που θεωρεί εφικτή την μείωση του πετρελαίου θέρμανσης στο 1,40 το λίτρο, αλλά και στις αιχμές της Ντόρας Μπακογιάννη που κάλεσε τους υπουργούς να «ξεκαβαλικέψουν γιατί κούρασαν».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Η κυβέρνηση της ΝΔ αντί να βγάζει ανακοινώσεις μέσω του ΥΠΕΘΟΟ που απλά επιβεβαιώνουν την ορθότητα της πρότασης της ΕΛΑΣ, καλό είναι να απαντήσει: Έχει σκοπό να βάλει πλαφόν στα υπερκέρδη των διυλιστηρίων; Μόνο με αυτήν την επιλογή οι τιμές μπορούν να πέσουν στο 1,4 και 1,8 ευρώ το λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης αντίστοιχα. Έχει σκοπό να φορολογήσει τα υπερκέρδη του προηγούμενου εξαμήνου; Μόνο το πρώτο εξάμηνο είχαν κέρδη 1,998 δισ. Τα 1,278 εξ αυτών θεωρούνται έκτακτα κέρδη. Αν κάνει ένα από τα παραπάνω οι τιμές πέφτουν στην πρόταση της ΕΛΑΣ, χωρίς καμία δημοσιονομική επιβάρυνση. Επίσης μπορεί να μειώσει προσωρινά τον ΦΠΑ, όπως η Ισπανία και μπορεί να μειώσει σχεδόν στο μισό, στο ελάχιστο δηλαδή επιτρεπόμενο όριο, τον ΕΦΚ. Τα υπόλοιπα είναι λόγια του αέρα και προφάσεις εν αμαρτίαις. Ας τα αφήσουν και ας μας πούνε επιτέλους τι σκοπεύουν να κάνουν. Εκτός και αν σκοπεύουν να φορτώσουν για άλλη μια φορά το κόστος στους καταναλωτές.

ΥΓ. Ο κ. Κυρανάκης, γραμματέας της ΝΔ, σε πρωινή τηλεοπτική εκπομπή συμφώνησε ότι η πρόταση της ΕΛ.Α.Σ. είναι εφικτό να υλοποιηθεί. Το ΥΠΕΘΟΟ άλλα απαντάει. Επιτέλους ας βρούνε μια κοινή γραμμή στη ΝΔ, ακόμη και αν χρειαστεί «να ξεκαβαλικέψουν»! γιατί αρχίζουν και κουράζουν…

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Διαφοροποίηση Κυρανάκη: Εφικτή η πρόταση Τσίπρα για πετρέλαιο θέρμανσης στο 1,40











