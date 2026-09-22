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22.09.2026 16:23

Qatargate: Ανακλήθηκε από τις βελγικές αρχές το ένταλμα σύλληψης του Δημήτρη Αβραμόπουλου  – Παρουσιάστηκε οικειοθελώς και έδωσε εξηγήσεις

22.09.2026 16:23
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Κλείνει στο Εφετείο ο φάκελος που αφορούσε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του βουλευτή της Ν.Δ Δημήτρη Αβραμόπουλου από την βελγική Δικαιοσύνη, καθώς ανακλήθηκε η εντολή από την αρμόδια Αρχή του Βελγίου.

Η υπόθεση αφορούσε ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε από το Βέλγιο για τον ποινικό έλεγχο του πρώην Ευρωπαίου επιτρόπου, στην υπόθεση του αποκαλούμενου Qatargate.

Μετά την αυτοπρόσωπη εμφάνιση του κ. Αβραμόπουλου ενώπιον της εκδούσας Αρχής στις Βρυξέλλες, όπου εξετάστηκε στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργείται από τη βελγική Δικαιοσύνη, το ένταλμα ανακλήθηκε.

Ως εκ τούτου για το Εφετείο Αθηνών, εξέλιπαν όλοι οι λόγοι εκτέλεσης του, για την οποία είχε δοθεί σχετική άδεια από τη Βουλή με τη σύμφωνη γνώμη του ίδιου του κ. Αβραμόπουλου και ο σχετικός φάκελος των ελληνικών δικαστικών αρχών έκλεισε.

Ο άλλοτε Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει εξαρχής υποστηρίξει ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την ερευνώμενη στο Βέλγιο υπόθεση, αρνούμενος οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομη δραστηριότητα.

Σε πολυσέλιδο υπόμνημά που είχε καταθέσει ο βουλευτής κατά τη συζήτηση στη Βουλή, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη συμμετοχή του στο Επίτιμο Συμβούλιο της Fight Impunity, οργάνωση που βρίσκεται στο επίκεντρο της βελγικής έρευνας. Όπως υποστηρίζει ο κ. Αβραμόπουλος, είχε ρόλο «αποκλειστικά τιμητικό και συμβουλευτικό», χωρίς εκτελεστικές, διοικητικές, οικονομικές ή διαχειριστικές αρμοδιότητες.

Τονίζει δε από την αρχή ο πρώην επίτροπος ότι πριν αναλάβει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα είχε ακολουθήσει την προβλεπόμενη διαδικασία για τους πρώην επιτρόπους ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ οι αμοιβές του ήταν, σύμφωνα με τον ίδιο, γνωστές στις ελληνικές Αρχές και φορολογημένες.

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