Δημοσκόπηση Real Polls: Κάτω από το 30% η ΝΔ, στο 17,9% η ΕΛΑΣ, ανεβαίνει το ΠΑΣΟΚ, δεν έπεισε κανένας στη ΔΕΘ

Takeaways by to pontiki AI Η δημοσκόπηση της Real Polls καταγράφει προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στην πρόθεση ψήφου, παρά την υποχώρηση των ποσοστών της σε σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση.

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής παρουσιάζει ενισχυμένα ποσοστά και ανεβαίνει στην τρίτη θέση, ενώ η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη καταγράφει σημαντική υποχώρηση στις προτιμήσεις των ερωτώμενων.

Οι πολίτες εκφράζουν γενικευμένη δυσπιστία για τις εξαγγελίες των κομμάτων στη ΔΕΘ, καθώς η πλειοψηφία θεωρεί ότι κανένα από τα μέτρα δεν κρίνεται ρεαλιστικό.

Παρά το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, η πλειονότητα των ερωτώμενων εκτιμά ότι το κυβερνών κόμμα δεν θα επιτύχει αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις.

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα πιστεύει ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση, αποτυπώνοντας την αρνητική διάθεση της κοινής γνώμης.

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Μικρά κέρδη για τη ΝΔ, υποχώρηση για την ΕΛΑΣ, άνοδο του ΠΑΣΟΚ και… γενικευμένη δυσπιστία για τις εξαγγελίες των κομμάτων από τη ΔΕΘ: αυτή είναι grosso modo η εικόνα που προκύπτει από τη δημοσκόπηση της Real Polls για λογαριασμό του Protagon, που έρχεται τρεις μήνες μετά την προηγούμενη μέτρηση της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία διατηρεί το καθαρό προβάδισμα, αν και υποχωρεί στο 24%, από 25,8% τον Ιούνιο, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη υποχωρεί στο 15,1% (από 18,2% στην τελευταία μέτρηση), στην τρίτη θέση βρέθηκε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, που τον Ιούνιο στην έρευνα της Real Polls ήταν ακόμα τέταρτο, πίσω από το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού και βλέπει τις δυνάμεις του να ενισχύονται καθώς ανεβαίνει στο 9,4%, από 8,9% τον Ιούνιο. Το κόμμα Καρυστιανού υποχωρεί στο 6% (από 9,4% τον Ιούνιο, και 11,4% τον Μάιο) και ακολουθούν Ελληνική Λύση και ΚΚΕ με 4,8%, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας ανακάμπτει στο 4,2% (από 2,8%) και η Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου «τσιμπάει» στο 3,7% (από 3,3%). Στο 2,4% (από 2%) μετρήθηκε το ΜέΡΑ25, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ εντοπίστηκε στο 0,8%, όσο δηλαδή και η Νέα Αριστερά ή η Νίκη.

Στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία αναρριχάται στο 29,7% (από 28,3% τον περασμένο Ιούνιο), μείωση καταγράφει το κόμμα Τσίπρα που υποχωρεί στο 17,9%, καταγράφοντας απώλειες 3,5 ποσοστιαίων μονάδων, το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ανεβαίνει στο 10,8%, ακολουθεί το κόμμα Καρυστιανού με 7,5% και έπονται η Ελληνική Λύση με 6,2%, το ΚΚΕ με 5,8%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,9% και η Φωνή Λογικής με 4,6%. Εκτός ορίου κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης είναι το ΜέΡΑ25 (με 2,5%) και φυσικά ο ΣΥΡΙΖΑ (0,8%).

Όσον αφορά στην παρουσία των τριών μεγάλων κομμάτων στη ΔΕΘ, η κυρίαρχη εντύπωση είναι ότι κανένα δεν κατάφερε να πείσει: στο ερώτημα τα μέτρα ποιου κόμματος θεωρούνται ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα κυριαρχεί το κανένα (47%) και ακολουθεί η ΝΔ (27%), η ΕΛΑΣ (11,4%) και το ΠΑΣΟΚ (9,4%), ενώ στην ερώτηση ποιον εμπιστεύεστε περισσότερο κυριαρχεί και πάλι ο κανένας (41,7%) και ακολουθούν η ΝΔ (29%), η ΕΛΑΣ (16,1%) και το ΠΑΣΟΚ (11,5%).

Όσον αφορά στο ενδιαφέρον των πολιτών για τα επιμέρους μέτρα που εξαγγέλθηκαν από το βήμα της ΔΕΘ, από την ενδεικτική λίστα της ΝΔ, το 21,9% των πολιτών ξεχωρίζει τον κατώτατο μισθό των 1.000 ευρώ το 2028, στη λίστα του ΠΑΣΟΚ, το 29,1% επιλέγει την επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης και το 17,8% την τετραήμερη εργασία χωρίς μείωση αποδοχών, ενώ στη λίστα της ΕΛΑΣ, πρώτη έρχεται η μείωση του ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη, με 26,6%, και ακολουθεί ο κατώτατος μισθός των 1.000 ευρώ μέσα στο 2027, με 12,4%. Αξίζει, πάντως να σημειωθεί ότι στη λίστα της ΝΔ κυριαρχεί το κανένα (30%).

Από εκεί και πέρα, στο ερώτημα για το ποιο κόμμα ήταν το κερδισμένο από την πολιτική αντιπαράθεση των τελευταίων εβδομάδων, ένα 44,6% απαντά κανένα από τα τρία, ενώ δίνει στη ΝΔ ένα 24,7%, κοντά στην πρόθεση ψήφου. Το κόμμα Τσίπρα περιορίζεται στο 11,2%, πολύ κάτω από την πρόθεση ψήφου, ενώ το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, είναι στο 8,5%.

Πάντως, το 44,2% θεωρεί ότι το κυβερνών κόμμα θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές, έναντι 6,2% για το κόμμα Τσίπρα και 2% για το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. Υπάρχει, ωστόσο, και ένα 40,3% που επιλέγει την απάντηση «κανένα με καθαρή νίκη».

Επίσης, το 71,2% εκτιμά ότι η ΝΔ μάλλον ή σίγουρα δεν θα πετύχει αυτοδυναμία, ενώ το 26,3% απαντά θετικά. Πρόκειται για την προσδοκία των ερωτώμενων για την κάλπη, η οποία συνυπάρχει με το καθαρό προβάδισμα του κυβερνώντος κόμματος. Η έρευνα δείχνει ότι η ΝΔ διατηρεί το πλεονέκτημα του φαβορί, ενώ η προοπτική να κυβερνήσει μόνη της δεν θεωρείται πιθανή από την πλειονότητα των ερωτώμενων.

Τέλος, όσον αφορά στην πορεία της χώρας, το 67,1% θεωρεί ότι κινείται μάλλον προς τη λάθος κατεύθυνση και το 29,6% προς τη σωστή.

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