Υψηλή τηλεθέαση για τον Alpha στην -επίσημη- πρεμιέρα (21/9) της σεζόν 2026/2027

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Τουλάχιστον τρείς ποσοστιαίες μονάδες διαφοράς από τον ανταγωνισμό κατάφερε ο Alpha χθες στην ουσιαστική έναρξη της νέας τηλεοπτικής περιόδου με μερίδιο 16,4%.

Επίσης έπειτα από καιρό τέσσερις τηλεοπτικοί σταθμοί διαμόρφωσαν δυναμικές με διψήφια νούμερα στο κύριο μέρος των μεριδίων τους και αυτό πιστώνεται σε σημαντικό βαθμό στην απήχηση που είχαν οι πρεμιέρες των σειρών ελληνικής μυθοπλασίας στο prime time.

O Alpha επικράτησε στην τηλεθέαση άνετα του ανταγωνισμού χάρη στις πρεμιέρες των σειρών «Το σόι σου» και «Ριφιφί».

Το Mega ήταν «ίσα βάρκα ίσα νερά», κοντά στο 12% ήταν η επίδοση του ΣΚΑΪ ενώ ο ΑΝΤ1 βρέθηκε στην περιοχή με τα διψήφια μερίδια για πρώτη φορά έπειτα από μεγάλο χρονικό διάστημα (5/7). Στα κρατικά κανάλια αυξήθηκε η πίεση από τον ανταγωνισμό, ενώ η ΕΡΤ1 θα λανσάρει τις προτάσεις μυθοπλασίας της από τις 5 Οκτωβρίου και ύστερα, έχοντας επιλέξει να μεταδίδει επεισόδια βραβευμένων αγγλικών σειρών στο prime time.

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