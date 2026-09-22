Άδωνις Γεωργιάδης: «Τα φάρμακα του μέλλοντος να παράγονται στην Ευρώπη» (photos)

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Με τις παγκόσμιες γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις να επηρεάζουν την παραγωγή φαρμάκων αλλά και την πρόσβαση των ασθενών στις καινοτόμες θεραπείες, φαίνεται ότι η εξυπνότερη στρατηγική είναι «η ισχύς εν τη ενώσει». Αυτό είναι το μήνυμα που εκπέμπει το υπουργείου Υγείας, μετά από την συνάντηση που είχε χθες το απόγευμα ο υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης, με Ευρωβουλευτές της Επιτροπής Δημόσιας Υγείας (SANT) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη στον τομέα του φαρμάκου, υπό το πρίσμα των ευρύτερων γεωπολιτικών (πόλεμοι), οικονομικών και τεχνολογικών εξελίξεων, καθώς και οι θέσεις και οι προτεραιότητες της Ελλάδας για την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας, της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον φαρμακευτικό τομέα.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης συναντήθηκε χθες το απόγευμα με ευρωβουλευτές της Επιτροπής Δημόσιας Υγείας (SANT), παρουσιάζοντας τις ελληνικές θέσεις για μια πιο ανθεκτική και ανταγωνιστική ευρωπαϊκή φαρμακευτική πολιτική. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, οι γενικές γραμματείς Δάφνη Ελένη Νικολάου, Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη και Χριστίνα Μαρία Κράββαρη, καθώς και οι ευρωβουλευτές Δημήτρης Τσιόδρας, Νίκος Παπανδρέου, Ignazio Marino, Stine Bosse, Alessandra Moretti, Michele Picaro, András Kulja και Leire Pajín.

Ο υπουργός υποστήριξε ότι η Ευρώπη διαθέτει σημαντικές δυνατότητες στον τομέα της βιοτεχνολογίας, ωστόσο χρειάζεται μεγαλύτερος συντονισμός μεταξύ των κρατών-μελών, καθώς εντείνεται διεθνώς ο ανταγωνισμός για επενδύσεις και παραγωγική δυναμικότητα στον φαρμακευτικό κλάδο.

«Χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη και όχι λιγότερη Ευρώπη», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να έχουν ισχυρότερη διαπραγματευτική θέση απέναντι στις ΗΠΑ, την Κίνα και άλλες μεγάλες αγορές εάν λειτουργούν συντονισμένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Με τον υπουργό συμφώνησε και ο Ιταλός ευρωβουλευτής Ignazio Marino, επικεφαλής της αντιπροσωπείας της SANT, τόνιζοντας την ανάγκη η Ευρώπη να παραμείνει στην «πρώτη γραμμή» της ανάπτυξης και παραγωγής φαρμάκων.

Όπως σημείωσε, «εάν η Ευρώπη δεν ενισχύσει την εγχώρια παραγωγή και την έρευνα, υπάρχει κίνδυνος να αυξηθεί η εξάρτησή της από φάρμακα που παράγονται στις ΗΠΑ, την Κίνα, την Ινδία ή άλλες χώρες».

Ο υπουργός Υγείας επεσήμανε ότι η Ελλάδα στηρίζει την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής φαρμακευτικής νομοθεσίας, την Πράξη για τα Κρίσιμα Φάρμακα και την Πράξη για τη Βιοτεχνολογία.

Η χώρα υποστηρίζει την ταχύτερη πρόσβαση των ασθενών σε οικονομικά προσιτά φάρμακα και τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών, με αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα την ασφάλεια, την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα. Παράλληλα, η Ελλάδα ζητά συντονισμένη ευρωπαϊκή απάντηση στις ελλείψεις φαρμάκων και συμμετέχει ενεργά στην ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της ΕΕ.

Η Ευρώπη να παράγει τα δικά της φάρμακα

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η Ευρώπη διαθέτει ισχυρή επιστημονική γνώση και ερευνητικά κέντρα, αλλά πρέπει να διασφαλίσει ότι τα φάρμακα του μέλλοντος θα παράγονται εντός ΕΕ.

Η Ελλάδα συμβάλλει ήδη σε αυτή την προσπάθεια, με την ελληνική φαρμακοβιομηχανία να επενδύει σε νέες μονάδες, έρευνα, ανάπτυξη και προηγμένες τεχνολογίες. Μάλιστα αυτές οι επενδύσεις ενισχύουν την ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών αλυσίδων εφοδιασμού.

Η ελληνική προεδρεία

Επιπλέον επεσήμανε ότι τα ζητήματα της φαρμακευτικής πολιτικής θα αποτελέσουν βασική προτεραιότητα της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Η Ελλάδα επιδιώκει στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή SANT, με στόχο φιλόδοξες και εφαρμόσιμες ευρωπαϊκές λύσεις.

Όπως μάλιστα δήλωσε ο υπουργός Υγείας στη συνέντευξη Τύπου που ακολουθήσε: «Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος: μια Ευρώπη που μπορεί να καινοτομεί και να παράγει, να ανταποκρίνεται στις γεωπολιτικές προκλήσεις και, πάνω απ’ όλα, να διασφαλίζει για κάθε Ευρωπαίο ασθενή έγκαιρη και βιώσιμη πρόσβαση στα φάρμακα που χρειάζεται».

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