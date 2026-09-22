Το «ναι μεν, αλλά» της Γιαννακοπούλου για τον Φαραντούρη

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Μπορεί η Νάντια Γιαννακοπούλου να ξεκαθάρισε ότι «δεν δικαιολογεί» τον Νικόλα Φαραντούρη για την αναφορά «χαριεντίζεσαι με υπουργούς» προς την Αλεξάνδρα Σδούκου, όμως στη συνέχεια της τοποθέτησής της στάθηκε σε μια λεπτομέρεια που έχει τη δική της σημασία.

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ υπενθύμισε ότι ο ευρωβουλευτής έκανε εκ των υστέρων διευκρινιστική παρέμβαση, εξηγώντας πως η επίμαχη αναφορά εντασσόταν στη συζήτηση σε πολιτικό επίπεδο. Ο Φαραντούρης υποστήριξε ότι απαντούσε στην κατηγορία της Σδούκου πως ο ίδιος «χαριεντιζόταν με την κυρία Καρυστιανού», με αφορμή την πρόσκληση της Μαρίας Καρυστιανού σε εκδήλωση για τα Τέμπη στο Ευρωκοινοβούλιο.

Έτσι, πίσω από την κριτική της Γιαννακοπούλου για τη συγκεκριμένη διατύπωση, υπάρχει και η υπενθύμιση του πολιτικού «πηγαινέλα» που προηγήθηκε, καθώς η συζήτηση δεν ξεκίνησε από το «χαριεντιζόταν» του Φαραντούρη, αλλά είχε προηγηθεί η αντίστοιχη αναφορά της εκπροσώπου της ΝΔ για τον ίδιο και την Καρυστιανού.

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