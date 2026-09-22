Η δημόσια αναγνώριση Κοκοτσάκη μετά την κατάθεση της Καρυστιανού

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Μια δημόσια αναγνώριση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον έκανε ο τεχνικός σύμβουλος και πρώην στενός συνεργάτης της Μαρίας Καρυστιανού, Βασίλης Κοκοτσάκης, λίγες ώρες μετά τη σημερινή κατάθεσή της ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας για την υπόθεση των Τεμπών.

Ο κ. Κοκοτσάκης, παρά το γεγονός ότι –όπως ο ίδιος επισημαίνει– οι δρόμοι τους έχουν πλέον χωρίσει και οι διαφορές τους είναι γνωστές, επέλεξε να αναγνωρίσει δημόσια ότι σειρά από τεχνικά ζητήματα που έθεσε σήμερα η Μαρία Καρυστιανού κινούνται, σύμφωνα με τον ίδιο, στον ίδιο «τεχνικό πυρήνα» με όσα είχαν υποστηρίξει από κοινού από την αρχή της υπόθεσης.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στο ζήτημα της πυρόσφαιρας, υποστηρίζοντας ότι αυτή δεν εξηγείται από τα έλαια σιλικόνης. Μάλιστα, σύμφωνα με την ανάρτησή του, η Καρυστιανού αποδοκίμασε έντονα τον σχετικό ισχυρισμό, επιμένοντας στην ανάγκη διερεύνησης της πραγματικής αιτίας με βάση τα ευρήματα.

Στην ίδια κατεύθυνση, ο κ. Κοκοτσάκης αναφέρεται στα χημικά εγκαύματα και τα στοιχεία του πεδίου, αλλά και στην αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος, την οποία χαρακτηρίζει κρίσιμο ζήτημα για την αναζήτηση της αλήθειας.

Το ενδιαφέρον, πάντως, βρίσκεται και στο πολιτικό υπόβαθρο της τοποθέτησης. Ο άλλοτε στενός συνεργάτης της Μαρίας Καρυστιανού δεν παρακάμπτει τις μεταξύ τους διαφορές. Αντιθέτως, τις αναφέρει ευθέως, για να υπογραμμίσει ότι, παρά την απόσταση που έχει δημιουργηθεί, δεν θεωρεί ότι αυτές ακυρώνουν όσα είχαν ερευνηθεί και υποστηριχθεί από κοινού τα προηγούμενα χρόνια.

«Αυτά δεν είναι καινούργια για εμάς», γράφει χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας ότι πρόκειται για ζητήματα τα οποία, όπως υποστηρίζει, είχαν τεθεί από την αρχή και αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας της τεχνικής ομάδας για περισσότερα από τρία χρόνια.

Και καταλήγει με μια φράση που έχει τη δική της σημασία: «Όταν κάποιος, σε αντίθεση με άλλους, επιμένει ενώπιον της Δικαιοσύνης σε εκείνα ακριβώς τα κρίσιμα τεχνικά ζητήματα που υποστηρίξαμε από κοινού από την πρώτη στιγμή, αυτό πρέπει να αναγνωρίζεται».

Η ανάρτηση του Βασίλη Κοκοτσάκη

«ΜΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΩ Σήμερα, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, η κ. Μαρία Καρυστιανού τοποθετήθηκε σε μια σειρά από κρίσιμα τεχνικά ζητήματα. Και επειδή η αλήθεια δεν μπορεί να προσαρμόζεται στις προσωπικές μας σχέσεις, οφείλω να το αναγνωρίσω, ότι η σημερινή της κατάθεση κινήθηκε στον ίδιο τεχνικό πυρήνα που από την αρχή υποστηρίξαμε από κοινού: Ότι δηλαδή η πυρόσφαιρα δεν εξηγείται από τα έλαια σιλικόνης, (ισχυρισμό περί ελαίων τον αποδοκίμασε έντονα), ότι η πραγματική αιτία της πρέπει να διερευνηθεί με βάση τα πραγματικά ευρήματα, ότι τα χημικά εγκαύματα και τα σχετικά στοιχεία του πεδίου δεν μπορούν να αγνοούνται, και τελικά ότι η αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για την αναζήτηση της αλήθειας. Αυτά δεν είναι καινούργια για εμάς. Είναι ζητήματα που ερευνήσαμε από την αρχή, μαζί με την τότε εντολέα μας, και για τα οποία η τεχνική μας ομάδα εργάστηκε επί περισσότερα από τρία χρόνια. Σήμερα, οι δρόμοι μας έχουν χωρίσει, οι διαφορές μας είναι γνωστές, αυτό όμως δεν αλλάζει ένα γεγονός. Όταν κάποιος, (σε αντίθεση με άλλους), επιμένει ενώπιον της Δικαιοσύνης σε εκείνα ακριβώς τα κρίσιμα τεχνικά ζητήματα που υποστηρίξαμε από κοινού από την πρώτη στιγμή, αυτό πρέπει να αναγνωρίζεται. Το αναγνωρίζω, λοιπόν, δημόσια».

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