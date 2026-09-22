Οι ανορθογραφίες, η Σδούκου και ο Φαραντούρης 

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Όλα τα είχε η πολιτική σύγκρουση, οι… χαριεντισμοί που επιστράτευσαν οι Σδούκου και Φαραντούρης έλειπαν.

Η κόντρα είχε πολλές… ανορθογραφίες πάντως.

Μία ανορθογραφία, με την μεταφορική έννοια εδώ, ήταν το γεγονός ότι ενώ η Αλεξάνδρα Σδούκου χρησιμοποίησε πρώτη τον όρο για τις συζητήσεις που είχαν ο Φαραντούρης και η Καρυστιανού, μετά εξερράγη γιατί ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ της τον επέστρεψε για τις συνεργασίες που εκείνη είχε επί χρόνια σε υπουργικά γραφεία.

Δεν μπορεί ένας όρος να είναι μεμπτός στη μία περίπτωση, αλλά στην άλλη να μην είναι, για να είμαστε εξηγημένοι. Δικαιολογείται η χρήση του; Κατά τεκμήριο όχι και καλό είναι όταν γίνεται σοβαρή πολιτική συζήτηση να μην καταφεύγουν οι πολιτικοί σε τέτοιους.

Βέβαια, βουλευτές της ΝΔ (Κυριαζίδης κ.α.) έχουν πει απρόκλητα και χωρίς να λάβουν ανάλογη απάντηση, τα τρισχειρότερα, αλλά το αυτί του κυβερνώντος κόμματος δεν ίδρωσε.

Η δεύτερη ανορθογραφία, με την κυριολεκτική έννοια του όρου όμως, ήταν αυτό που αποκαλύφθηκε στην αίτηση εγγραφής της Σδούκου στη ΝΔ, όπως την έδωσε η ίδια στη δημοσιότητα.

Στην αίτηση λοιπόν – πέρα από το ότι δηλώνει δικηγόρος στα 19 της – γράφει τη λέξη με δύο ήτα: ΔΗΚΗΓΟΡΟΣ.

Κανονικά, εάν έχει κάνει τέτοιο ορθογραφικό λάθος, κρατάς το χαρτί για πάντα κρυμμένο κάπου. Και σε καμία περίπτωση δεν το δημοσιοποιείς, είναι και θέμα… ντροπής. Άλλωστε δεν αμφισβήτησε κανείς ότι ήταν στη ΝΔ από νεαρή ηλικία. Για γραφεία υπουργών μίλησε ο Φαραντούρης, δεν της αμφισβήτησε τη γαλάζια κομματική ταυτότητα.

ΥΓ: Κι ο Φαραντούρης μία αυτοσυγκράτηση τη χρειάζεται κάπου κάπου για να τα λέμε όλα. Δεν είναι δείγμα πολιτικού αντανακλαστικού να απαντάς με τον ίδιο, κακό τρόπο που σου επιτίθενται, χρειάζεται μεγαλύτερη ευρηματικότητα.

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