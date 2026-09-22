Και τέταρτος βουλευτής κοντά στη «Συμμαχία Ελλήνων»

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Αφού… μάθαμε, μέσω της υποστήριξης Κασιδιάρη, την ύπαρξή της, τώρα οι πληροφορίες σχετικά με τη «Συμμαχία Ελλήνων» αρχίζουν και αυξάνονται.

Έτσι, σύμφωνα με ορισμένες κοινοβουλευτικές πηγές, εκτός από τους Δημητροκάλλη, Μανούσο και Βαλτογιάννη, φαίνεται ότι υπάρχει και τέταρτος ανεξάρτητος βουλευτής που βρίσκεται κοντά στο «εθνικιστικό» (όπως αυτοπροσδιορίζεται) κόμμα των τριών πρώην «Σπαρτιατών».

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο εν λόγω βουλευτής προέρχεται από τη «Νίκη» και ότι ενδεχομένως και σύντομα θα ανακοινώσει την προσχώρησή του στο κόμμα. Κινητικότητα στην ακροδεξιά…

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