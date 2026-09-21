Με τη «Συμμαχία Ελλήνων» συντάσσεται ο Κασιδιάρης – Το κόμμα ίδρυσαν οι Δημητροκάλλης, Βαλτογιάννης και Μανούσος από τους «Σπαρτιάτες»

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Μέσω βίντεο που ανήρτησε στα social media, o αποφυλακισθείς καταδικασμένος για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, Ηλίας Κασιδιάρης, ανακοίνωσε ότι συντάσσεται με το κόμμα «Συμμαχία Ελλήνων» χωρίς ωστόσο, να διευκρινίσει αν και πώς θα είναι υποψήφιος.

H Συμμαχία Ελλήνων ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025 απο τους ανεξάρτητους βουλευτές Ιωάννη Δημητροκάλλη, Διονύση Βαλτογιάννη και Γιώργο Μανούσο. Αρχικά ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο του 2024 σαν κοινοβουλευτική συνεργασία με την ονομασία «Συμμαχία Ανεξάρτητων Βουλευτών» και τον Μάρτιο του 2025 ξεκίνησαν οι πρώτες συζητήσεις ανάμεσα σε άλλους βουλευτές και προσωπικότητες του εθνικού χώρου.

Η δημιουργία πολιτικού φορέα με τη συγκεκριμένη ονομασία έγινε αντικείμενο δημοσιευμάτων τον Σεπτέμβριο του 2026. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Γιάννης Δημητροκάλλης είχε προχωρήσει ήδη από το 2025 σε ενέργειες για την ίδρυση πολιτικού κόμματος, ενώ με τον σχηματισμό συνδέθηκαν στη συνέχεια οι Γιώργος Μανούσος και Διονύσης Βαλτογιάννης. Οι τρεις βουλευτές είχαν εκλεγεί το 2023 με το κόμμα Σπαρτιάτες, από το οποίο αργότερα αποχώρησαν και συνέχισαν την κοινοβουλευτική τους δραστηριότητα ως ανεξάρτητοι.

Στο βίντεο ο Κασιδιάρης αναφέρει ότι «υπάρχει κόμμα και είναι η Συμμαχία Ελλήνων. Η Συμμαχία Ελλήνων, ιδρύθηκε νομίμως το 2025. Είναι ένα κόμμα εθνικό και δημοκρατικό και το καταστατικό της είναι κατατεθειμένο στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου». υποστηρίζοντας ότι το κόμμα διαθέτει ήδη ενεργή κοινοβουλευτική ομάδα. «Η Συμμαχία Ελλήνων δεν μπορεί να αποκλειστεί από τις εκλογές».

«Κατόπιν επίσημης αλληλογραφίας των βουλευτών της με τον ΟΑΣΕ, τον ισχυρότερο διεθνή οργανισμό για τη διασφάλιση των ελεύθερων εκλογών σε κράτη μέλη του ΟΗΕ, κοινοποιήθηκε η επίσημη έκθεση κόλαφος για τις ελληνικές εκλογές, η οποία καταδικάζει τις αντισυνταγματικές τροπολογίες αποκλεισμού κομμάτων, χρησιμοποιώντας ορολογία καταπέλτη για τις κυβερνητικές αυθαιρεσίες που οδήγησαν στον αποκλεισμό του κόμματος Έλληνες, κάνοντας λόγο για υπονόμευση των αρχών του κράτους δικαίου, άσκηση κρατικής πίεσης στο δικαστικό σώμα, κίνδυνο αφαίρεσης εφαρμογής διατάξεων, στέρηση δημόσιας διαβούλευσης και πολιτικής συναίνεσης και συνιστώντας αυστηρά στην κυβέρνηση να μειώσει στο ελάχιστο τους περιορισμούς στο δικαίωμα του εκλέγεσθαι», συμπλήρωσε.

Όσον αφορά στη δική του υποψηφιότητα, σημείωσε ότι «επειδή ακούγονται ήδη πολλά σενάρια στα μέσα ενημέρωσης, έχω να δηλώσω το εξής: το αν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής στις λίστες κόμματος, ή αν θα είμαι ανεξάρτητος υποψήφιος σε εκλογική περιφέρεια, ή αν θα επιλέξω μια άλλη νομική φόρμουλα καθόδου στις εκλογές, αυτό θα το μάθετε την ημέρα που θα κατατεθούν οι υποψηφιότητες στο Α1 τμήμα του Αρείου Πάγου», προσθέτοντας ότι για τους βουλευτές που ίδρυσαν το κόμμα υπάρχει τελεσίδικη δικαστική απόφαση ανώτερου ποινικού δικαστηρίου, με βάση την οποία «είναι αδύνατο να χαρακτηριστούν αχυράνθρωποι».

«Οι πάγιες αναφορές νομικών κύκλων σε αμφιλεγόμενες αποφάσεις του εκλογοδικείου είναι αλυσιτελείς, καθότι αφορούν έτερο νομικό πρόσωπο. Έπειτα από 4 συναπτά έτη άμεμπτης κοινοβουλευτικής παρουσίας, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί η προσήλωση του κόμματος στη δημοκρατία. Σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία, που διατηρεί στις τάξεις της προκλητικά μεγάλο αριθμό υπόδικων και κατάδικων βουλευτών. Ως εκ τούτου, είναι δεδομένη η απαρέγκλιτη συμμετοχή της Συμμαχίας Ελλήνων στις προσεχείς εκλογές», υποστήριξε.

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