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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημήτρης Χρυσικόπουλος ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

21.09.2026 08:15

Τα ελληνοτουρκικά στο προσκήνιο: Ο Μητσοτάκης, η Γ.Σ. του ΟΗΕ και τα μηνύματα στον Ερντογάν

21.09.2026 08:15
Μητσοτάκης στη Γ.Σ. του ΟΗΕ: Η Ελλάδα δεν μπορεί να σηκώσει μόνη της το προσφυγικό - Media

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Παρά το γεγονός ότι δεν έχει προγραμματιστεί κάποια συνάντηση μεταξύ του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, και του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο περιθώριο της Γ.Σ. του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, εντούτοις τα ελληνοτουρκικά βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα της ελληνικής αποστολής στις ΗΠΑ.

Ήδη, σε συνέντευξή του στον ομογενειακό «Εθνικό Κήρυκα», ο ΥΠΕΞ, Γιώργος Γεραπετρίτης, επανέλαβε τις πάγιες θέσεις της Αθήνας όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά, λέγοντας ότι «η θέση της Ελλάδας είναι απολύτως σαφής και διαχρονική. Η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ είναι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας. Αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες “γκρίζες ζώνες” ή η αποστρατικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης».

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρείται ένταση στις σχέσεις Αθήνας και Άγκυρας, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι «το μήνυμα που μεταφέρουμε και στη Νέα Υόρκη είναι ότι η Ελλάδα επιδιώκει σταθερότητα, ειρήνη και σχέσεις καλής γειτονίας στην Ανατολική Μεσόγειο, χωρίς όμως καμία έκπτωση σε ζητήματα κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων. Η ενίσχυση του διεθνούς και διπλωματικού αποτυπώματος της χώρας μάς επιτρέπει να προσερχόμαστε στον διάλογο με αυτοπεποίθηση και με σταθερή προσήλωση στις αρχές μας».

Τα «αγκάθια» που θα θέσει η Αθήνα στη Νέα Υόρκη

Με κάποιες πληροφορίες να αναφέρουν ότι δεν αποκλείεται κατηγορηματικά να υπάρξει τελικά μια συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη (αν και οι ίδιες πληροφορίες δεν δίνουν πολλές πιθανότητες σε αυτό το σενάριο), η Αθήνα διαμηνύει ότι, προφανώς, κάθε επαφή είναι χρήσιμη και καλοδεχούμενη. Ωστόσο, το πλαίσιο της όποιας συζήτησης είναι δεδομένο και δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να αλλάξει – εν ολίγοις, η Ελλάδα δεν συζητά τίποτα που να άπτεται των κυριαρχικών δικαιωμάτων της και τίποτα εκτός Διεθνούς Δικαίου.

Αντιθέτως, λένε οι ίδιες πληροφορίες, στις επαφές που Μητσοτάκης και Γεραπετρίτης θα έχουν στις ΗΠΑ, με κάθε ευκαιρία θα φροντίζουν να φέρνουν στο προσκήνιο τα «αγκάθια» των ελληνοτουρκικών σχέσεων: το Κυπριακό, ο μαξιμαλισμός και η επιθετικότητα της Άγκυρας, το casus belli για τα 12 μίλια, όλη η τουρκική αναθεωρητική ατζέντα θα αποτελεί μέρος της ελληνικής επιχειρηματολογίας, ενώ θεωρείται σχεδόν δεδομένο ότι ο πρωθυπουργός θα κάνει αναφορά στα ζητήματα αυτά και στην ομιλία του στη Γ.Σ. του ΟΗΕ, στις 24 του μήνα.

Η λογική της κυβέρνησης είναι απλή: όσο η Τουρκία θα επιχειρεί να αμφισβητεί το Διεθνές Δίκαιο – π.χ. όπως με τα θαλάσσια πάρκα που παρουσίασε πρόσφατα – τόσο η Ελλάδα θα απευθύνεται στη διεθνή κοινότητα, παρουσιάζοντας την επιχειρηματολογία της, και θα εφαρμόζει τις πολιτικές της. Όπως είπε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξή του στη RealNews, «η Ελλάδα δεν ετεροπροσδιορίζεται από την Τουρκία. Επιδιώκουμε ήρεμα νερά, αλλά δεν κάνουμε εκπτώσεις στα κυριαρχικά μας δικαιώματα».

Η Αθήνα, παράλληλα, επενδύει πολλά στην άφιξη του επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Μάρκο Ρούμπιο, στην Ελλάδα, στις αρχές Οκτωβρίου. Αν και η ατζέντα αφορά κυρίως τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και τη συνεργασία, εντούτοις θεωρείται βέβαιο ότι η κυβέρνηση θα θέσει στον Αμερικανό ΥΠΕΞ και το θέμα της νέας τουρκικής προκλητικότητας. Προς το παρόν, ο Ρούμπιο μοιάζει να τηρεί επιφυλακτική στάση έναντι της Άγκυρας: π.χ. στις αρχές Ιουνίου είχε πει ότι η Τουρκία δεν μπορεί να επιστρέψει στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 λόγω της συνεχιζόμενης κατοχής του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400, παρά τα περί του αντιθέτου μηνύματα που εξέπεμπαν άλλες πηγές στην Ουάσινγκτον.

Έτσι, στο πλαίσιο της παρουσίας του Κ. Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη, λένε οι πληροφορίες, θα επιδιωχθεί να… προλειανθεί το έδαφος για την επίσκεψη Ρούμπιο, με πηγές στην Αθήνα να τονίζουν ότι οι σχέσεις ΗΠΑ – Ελλάδας συνεχίζουν να βρίσκονται σε εξαιρετικό σημείο και ότι η συνεργασία των δύο χωρών συνεχίζεται αρμονικά και επεκτείνεται διαρκώς και σε άλλους τομείς.

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