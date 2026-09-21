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21.09.2026 08:45

Εθνική και ΕΤΕπ ανοίγουν χρηματοδοτική γραμμή 250 εκατ. ευρώ για ελληνικές επιχειρήσεις άμυνας και ασφάλειας

21.09.2026 08:45
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Νέα δεξαμενή κεφαλαίων ανοίγει για τις ελληνικές επιχειρήσεις άμυνας και ασφάλειας, καθώς Εθνική Τράπεζα και Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ενεργοποιούν χρηματοδοτικό πακέτο συνολικού ύψους 250 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για την πρώτη ειδικά στοχευμένη συνεργασία των δύο οργανισμών στον συγκεκριμένο τομέα, με τουλάχιστον το 50% των διαθέσιμων κεφαλαίων να προορίζεται για επιλέξιμες επενδύσεις ασφάλειας και άμυνας. Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Το πακέτο αποτελείται από χρηματοδότηση 200 εκατ. ευρώ της ΕΤΕπ μέσω καλυμμένου ομολόγου της Εθνικής Τράπεζας και από εγγύηση επιπλέον 50 εκατ. ευρώ. Μέσω αυτών των δύο εργαλείων, η Εθνική θα μπορεί να χρηματοδοτεί νέες επενδύσεις, αλλά και ανάγκες κεφαλαίου κίνησης των επιχειρήσεων.

Η συναλλαγή έχει και ευρωπαϊκή διάσταση. Η χρηματοδότηση των 200 εκατ. ευρώ αποτελεί την πρώτη πράξη της ΕΤΕπ στον τομέα ασφάλειας και άμυνας μέσω καλυμμένου ομολόγου, ενώ είναι και η πρώτη συναλλαγή αυτού του τύπου με ελληνική τράπεζα από το 2019.

Η νέα γραμμή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία αναζητεί πρόσθετα κεφάλαια και μεγαλύτερη παραγωγική δυνατότητα. Για τις ελληνικές εταιρείες του κλάδου, ιδιαίτερα τις μικρότερες, το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι δημιουργείται πρόσβαση σε χρηματοδότηση με ευνοϊκότερους όρους για επενδύσεις, τεχνολογική ανάπτυξη και επέκταση παραγωγής.

Η συνεργασία Εθνικής και ΕΤΕπ έχει ήδη σημαντικό αποτύπωμα, καθώς οι μεταξύ τους χρηματοδοτικές πράξεις την τελευταία πενταετία προσεγγίζουν συνολικά τα 2,5 δισ. ευρώ.

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