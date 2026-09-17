Η Megas Yeeros ανεβάζει ταχύτητα με επένδυση 20 εκατ. ευρώ και στοίχημα στις ΗΠΑ

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Την καλύτερη χρήση της τελευταίας δεκαετίας καταγράφει η Megas Yeeros, με την εταιρεία του Νίκου Λούστα να προετοιμάζει παράλληλα νέο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους περίπου 20 εκατ. ευρώ και να ανεβάζει τον πήχη για την παρουσία της στην αμερικανική αγορά.

Η ελληνική βιομηχανία τροφίμων έχει μετατρέψει τις ΗΠΑ σε έναν από τους βασικούς πυλώνες της ανάπτυξής της, επενδύοντας στην παραγωγική της παρουσία αλλά και στη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου προϊόντων. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο επικεφαλής της εταιρείας, ο στόχος για την αμερικανική δραστηριότητα τοποθετείται πλέον στα 25 εκατ. ευρώ.

Οι οικονομικές επιδόσεις ενισχύουν τα επόμενα βήματα. Η εταιρεία καταγράφει άνοδο της κερδοφορίας κατά περίπου 50%, σε μία περίοδο κατά την οποία το κόστος πρώτων υλών και οι ανατιμήσεις εξακολουθούν να πιέζουν σημαντικό μέρος της βιομηχανίας τροφίμων.

Το επόμενο μεγάλο βήμα αφορά επένδυση περίπου 20 εκατ. ευρώ, η οποία βρίσκεται στα σκαριά και συνδέεται με την ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας και τις προοπτικές ανάπτυξης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το νέο προϊόν που δοκιμάζει η Megas Yeeros στην αμερικανική αγορά εστίασης. Η εταιρεία επιχειρεί να αξιοποιήσει την αυξανόμενη ζήτηση για προϊόντα που συνδέονται με τη μεσογειακή διατροφή, χωρίς να περιορίζεται αποκλειστικά στην παραδοσιακή αγορά του γύρου.

Η αμερικανική δραστηριότητα έχει ιδιαίτερη σημασία για τη διοίκηση, καθώς προσφέρει πολύ μεγαλύτερη αγορά αλλά και δυνατότητα πρόσβασης σε διαφορετικά κανάλια διανομής. Η ανάπτυξη εκεί επιτρέπει ταυτόχρονα στην εταιρεία να περιορίζει την εξάρτησή της από την ελληνική κατανάλωση.

Η στρατηγική του Νίκου Λούστα κινείται έτσι σε δύο άξονες: ενίσχυση της παραγωγικής βάσης και μεγαλύτερη εξωστρέφεια. Μετά τις ισχυρές επιδόσεις της τελευταίας χρήσης, η Megas Yeeros φαίνεται να περνά πλέον σε νέο επενδυτικό κύκλο, επιχειρώντας να μετατρέψει την παρουσία της στις ΗΠΑ από εξαγωγική δραστηριότητα σε δεύτερο ισχυρό πόλο ανάπτυξης.

Το στοίχημα είναι αν η αύξηση των πωλήσεων και της κερδοφορίας μπορεί να διατηρηθεί παράλληλα με τις νέες επενδύσεις και την επέκταση σε μία ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά.

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