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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

17.09.2026 10:00

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις: «Δουλεύουμε για το κράτος» – Τα σκληρά νούμερα της ασφυξίας, τα χρέη και η μηδενική ρευστότητα

17.09.2026 10:00
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Σε κατάσταση διαρκούς οικονομικής ασφυξίας παραμένουν οι μικρές και πολύ μικρές ελληνικές επιχειρήσεις, με την καθημερινή επιβίωση να μετατρέπεται σε άθλο. Η φράση «δουλεύουμε αποκλειστικά για να πληρώνουμε το κράτος, τους λογαριασμούς και τις υποχρεώσεις» δεν αποτελεί απλώς μια κραυγή αγωνίας, αλλά αποτυπώνεται με απόλυτους αριθμούς στα επίσημα στοιχεία της αγοράς.

Τα ευρήματα της πρόσφατης έρευνας κλίματος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (Α’ Εξάμηνο 2026) απογυμνώνουν την πραγματικότητα:

Μηδενικά διαθέσιμα: 1 στις 5 μικρές επιχειρήσεις (19,8%) δηλώνει ότι δεν έχει καθόλου ρευστότητα/ταμειακά διαθέσιμα, ενώ συνολικά το 46,2% διαθέτει ταμειακά αποθέματα που επαρκούν το πολύ για έναν μήνα.

Η θηλιά των οφειλών: Σχεδόν 1 στις 3 επιχειρήσεις (31,5%) διατηρεί ληξιπρόθεσμες οφειλές, με το 22,6% να χρωστά στην Εφορία, το 21,8% στον ΕΦΚΑ και το 12,4% σε προμηθευτές.

Αποκλεισμός από τις τράπεζες: Το 89% των επιχειρήσεων που προχώρησαν σε επενδύσεις υποχρεώθηκε να τις καλύψει αποκλειστικά με ίδια κεφάλαια, καθώς η στρόφιγγα του τραπεζικού δανεισμού παραμένει ερμητικά κλειστή για τη συντριπτική πλειονότητα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.

Το εκρηκτικό κοκτέιλ του κόστους

Η αιμορραγία των μικρομεσαίων εντείνεται από το λειτουργικό κόστος. Σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ, το αυξημένο κόστος ενέργειας, καυσίμων και πρώτων υλών οδήγησε το 40,3% των επιχειρήσεων σε αναγκαστική αύξηση των τιμών πώλησης. Παράλληλα, ο συνδυασμός της τεκμαρτής φορολόγησης, της προκαταβολής φόρου και των αυξημένων ασφαλιστικών εισφορών μετατρέπει τους επαγγελματίες σε απλούς «εισπράκτορες» του δημόσιου ταμείου.

Σε αυτά προστίθεται και το κόστος του υποχρεωτικού ψηφιακού μετασχηματισμού (διασύνδεση POS, IRIS, ψηφιακή κάρτα εργασίας), το οποίο επιβαρύνει δυσανάλογα τις πολύ μικρές επιχειρήσεις με διαρκή λειτουργικά έξοδα.

«Ούτε ένα ευρώ για αποθεματικό»

Η έλλειψη ρευστότητας εγκλωβίζει χιλιάδες επαγγελματίες σε αλλεπάλληλες ρυθμίσεις χρεών προς την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, χωρίς να μένει περιθώριο για προσωπική αμοιβή ή δημιουργία αποθεματικού ασφαλείας.

Όσο τα χρηματοδοτικά εργαλεία και οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης κατευθύνονται σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, η «ράχη» της ελληνικής οικονομίας λυγίζει. Αν δεν υπάρξουν άμεσες παρεμβάσεις ελάφρυνσης και διοχέτευσης πραγματικής ρευστότητας, το κύμα των αθόρυβων «λουκέτων» απειλεί να εκτροχιάσει την αγορά.

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