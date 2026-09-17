Ποιες είναι οι ψηλότερες τιμές καυσίμων που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα και πότε – Βενζίνη, diesel, αέριο

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Πότε έφτασαν σε ιστορικά υψηλά βενζίνη, diesel και υγραέριο στην Ελλάδα και πόσο απέχουν οι σημερινές τιμές από τα ρεκόρ.

Οι νέες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων επαναφέρουν ένα ερώτημα που οι Έλληνες οδηγοί είχαν κάθε λόγο να κάνουν συχνά τα τελευταία χρόνια. Πόσο ακριβά έχουμε πληρώσει πραγματικά βενζίνη, diesel και υγραέριο στην Ελλάδα και πότε σημειώθηκαν τα ιστορικά υψηλά;

Η απάντηση μας οδηγεί σχεδόν αποκλειστικά στο 2022, τη χρονιά κατά την οποία η διεθνής ενεργειακή κρίση έστειλε τις τιμές σε επίπεδα που μέχρι τότε έμοιαζαν αδιανόητα. Η απλή αμόλυβδη ξεπέρασε σε πανελλαδικό μέσο όρο τα 2,40 €/λίτρο, το diesel αργότερα πέρασε τα 2,14 €/λίτρο, ενώ ακόμη και το υγραέριο κίνησης βρέθηκε κοντά στα 1,15 €/λίτρο.

Υπάρχει, όμως, μία σημαντική διευκρίνιση. Άλλο η υψηλότερη τιμή που μπορεί να εμφανίστηκε σε ένα συγκεκριμένο πρατήριο και άλλο το ιστορικό υψηλό της πανελλαδικής μέσης τιμής. Για να υπάρχει πραγματικά συγκρίσιμο μέτρο, χρησιμοποιούμε τα επίσημα ημερήσια δελτία του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων.

Ποια ήταν τα ιστορικά ρεκόρ στα καύσιμα

Σύμφωνα με το ιστορικό αρχείο των επίσημων ημερήσιων δελτίων, οι κορυφές για τα τρία βασικά καύσιμα κίνησης διαμορφώθηκαν ως εξής.

Καύσιμο Υψηλότερη πανελλαδική μέση τιμή Ημερομηνία Τελευταία επίσημη τιμή 14/9/2026 Αμόλυβδη 95 2,430 €/λίτρο 16 και 17 Ιουνίου 2022 2,158 €/λίτρο Diesel κίνησης 2,146 €/λίτρο 20 Οκτωβρίου 2022 2,122 €/λίτρο Υγραέριο κίνησης 1,149 €/λίτρο 14 Μαρτίου 2022 0,987 €/λίτρο

Τα στοιχεία αφορούν μέσες τιμές λιανικής σε όλη την Ελλάδα, με ΦΠΑ, ενώ το ίδιο το Παρατηρητήριο διευκρινίζει ότι η πανελλαδική τιμή σταθμίζεται βάσει των όγκων πωλήσεων ανά καύσιμο και νομό.

Βενζίνη: Τα 2,430 ευρώ το λίτρο του Ιουνίου 2022

Η απλή αμόλυβδη 95 οκτανίων έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο του ιστορικού αρχείου στα μέσα Ιουνίου του 2022.

Στις 15 Ιουνίου ο πανελλαδικός μέσος όρος βρισκόταν ήδη στα 2,425 €/λίτρο. Μία ημέρα αργότερα ανέβηκε στα 2,430 €/λίτρο, τιμή που διατηρήθηκε και στις 17 Ιουνίου. Στις 18 Ιουνίου είχε αρχίσει η οριακή αποκλιμάκωση, στα 2,428 €/λίτρο.

Έτσι, τα 2,430 €/λίτρο στις 16 και 17 Ιουνίου 2022 αποτελούν το ιστορικό υψηλό του πανελλαδικού μέσου όρου για την απλή 95άρα.

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της τιμής, ένα γέμισμα 50 λίτρων κόστιζε 121,50 ευρώ με βάση τον πανελλαδικό μέσο όρο. Η κατάσταση ήταν ακόμη ακριβότερη για όσους χρησιμοποιούσαν βενζίνη υψηλών οκτανίων. Στις 16 Ιουνίου το ίδιο επίσημο δελτίο κατέγραφε μέση τιμή 2,584 €/λίτρο για την αμόλυβδη 100 οκτανίων.

Και όμως, σε πρατήριο η 95άρα έφτασε σχεδόν τα 3 ευρώ

Ο πανελλαδικός μέσος όρος δεν σημαίνει ότι κανένας οδηγός δεν πλήρωσε περισσότερο.

Χαρακτηριστικό είναι ένα ακραίο περιστατικό στην Κω τον Αύγουστο του 2023. Σύμφωνα με στοιχεία του Παρατηρητηρίου που κατέγραψε τότε ο Οικονομικός Ταχυδρόμος, πρατήριο είχε δηλώσει στις 2 Αυγούστου τιμή 2,999 €/λίτρο για απλή αμόλυβδη, δηλαδή ουσιαστικά 3 ευρώ το λίτρο. Το δημοσίευμα τη χαρακτήριζε ως ρεκόρ για την ελληνική αγορά.

Πρόκειται όμως για μεμονωμένη τιμή πρατηρίου και όχι για πανελλαδικό μέσο όρο, γι’ αυτό και δεν μπορεί να συγκριθεί απευθείας με τα 2,430 €/λίτρο του Ιουνίου του 2022.

Diesel: Το ιστορικό ρεκόρ ήρθε τέσσερις μήνες αργότερα

Η πορεία του diesel ήταν διαφορετική. Όταν η βενζίνη κατέγραφε το δικό της ιστορικό υψηλό τον Ιούνιο του 2022, το diesel βρισκόταν χαμηλότερα. Στις 16 Ιουνίου, για παράδειγμα, η πανελλαδική μέση τιμή ήταν 2,078 €/λίτρο. Η μεγάλη κορύφωση ήρθε το φθινόπωρο.

Στις 19 Οκτωβρίου 2022 το diesel είχε φτάσει στα 2,145 €/λίτρο. Στις 20 Οκτωβρίου ανέβηκε κατά ακόμη ένα δέκατο του λεπτού, στα 2,146 €/λίτρο, πριν επιστρέψει στα 2,145 €/λίτρο την επόμενη ημέρα.

Επομένως, το ιστορικό υψηλό του πανελλαδικού μέσου όρου για το diesel κίνησης είναι 2,146 €/λίτρο στις 20 Οκτωβρίου 2022. Ένα γέμισμα 50 λίτρων σε εκείνη την τιμή κόστιζε 107,30 ευρώ.

Το συγκεκριμένο ρεκόρ αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον σήμερα, καθώς από τα τρία καύσιμα είναι αυτό που βρίσκεται μακράν πιο κοντά στο ιστορικό του υψηλό.

Πόσο κοντά βρίσκεται σήμερα το diesel στο ρεκόρ

Στο τελευταίο διαθέσιμο επίσημο ημερήσιο δελτίο του Παρατηρητηρίου, με τιμές για τις 14 Σεπτεμβρίου 2026, το diesel κίνησης βρίσκεται στα 2,122 €/λίτρο.

Αυτό σημαίνει ότι απέχει μόλις:

0,024 €/λίτρο ή 2,4 λεπτά του ευρώ από το ιστορικό υψηλό.

Σε ποσοστιαία βάση βρίσκεται περίπου 1,1% χαμηλότερα από το ρεκόρ του Οκτωβρίου του 2022.

Η διαφορά είναι εντυπωσιακά μικρή. Αντίθετα, η αμόλυβδη 95 βρίσκεται σήμερα στα 2,158 €/λίτρο, δηλαδή 27,2 λεπτά χαμηλότερα από το ιστορικό της υψηλό των 2,430 €/λίτρο.

Υγραέριο: Πότε έφτασε στο ιστορικό υψηλό

Το υγραέριο κίνησης ήταν το πρώτο από τα τρία καύσιμα που έφτασε στην κορυφή μέσα στο 2022. Στις 13 Μαρτίου 2022 η πανελλαδική μέση τιμή είχε φτάσει στα 1,148 €/λίτρο. Μία ημέρα αργότερα, στις 14 Μαρτίου, σημείωσε το υψηλότερο επίπεδο του ιστορικού αρχείου στα 1,149 €/λίτρο. Στις 15 Μαρτίου είχε επιστρέψει στα 1,148 €/λίτρο.

Το σημερινό επίπεδο βρίσκεται αρκετά χαμηλότερα. Στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 ο επίσημος πανελλαδικός μέσος όρος ήταν 0,987 €/λίτρο, περίπου 16,2 λεπτά ή 14,1% κάτω από το ιστορικό υψηλό.

Γιατί όλα τα ρεκόρ συγκεντρώθηκαν στο 2022

Δεν είναι σύμπτωση ότι οι κορυφές και των τριών καυσίμων εμφανίζονται μέσα στην ίδια χρονιά.

Οι διεθνείς αγορές ενέργειας είχαν ήδη αρχίσει να πιέζονται από το 2021, μεταξύ άλλων λόγω της γρήγορης ανάκαμψης της ζήτησης μετά την πανδημία και των περιορισμών στην προσφορά. Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 επιδείνωσε απότομα την κατάσταση, με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας να χαρακτηρίζει την περίοδο ως την πρώτη πραγματικά παγκόσμια ενεργειακή κρίση και να επισημαίνει ότι οι τιμές του πετρελαίου έφτασαν στα υψηλότερα επίπεδα από το 2008.

Στην Ελλάδα εφαρμόστηκαν την ίδια περίοδο μέτρα στήριξης για το κόστος των καυσίμων. Το πρώτο Fuel Pass αφορούσε τις καταναλώσεις Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου 2022, ενώ για το diesel είχε εφαρμοστεί και επιδότηση στην πηγή ύψους 12 λεπτών ανά λίτρο, με το αναφερόμενο τότε όφελος στην τελική τιμή να φτάνει τα 15 λεπτά μαζί με τον ΦΠΑ.

Οι διαφορετικές ημερομηνίες των τριών ρεκόρ δείχνουν παράλληλα ότι βενζίνη, diesel και LPG δεν κινούνται πάντοτε με τον ίδιο ρυθμό. Το LPG κορυφώθηκε τον Μάρτιο, η βενζίνη τον Ιούνιο και το diesel μόλις τον Οκτώβριο.

Πόσο απέχουν οι σημερινές τιμές από τα ιστορικά υψηλά

Με βάση το τελευταίο δημοσιευμένο πανελλαδικό ημερήσιο δελτίο, η εικόνα είναι αρκετά διαφορετική ανά καύσιμο. Η βενζίνη 95 απέχει 27,2 λεπτά/λίτρο από το ιστορικό της ρεκόρ και το υγραέριο 16,2 λεπτά/λίτρο.

Το diesel, όμως, απέχει μόλις 2,4 λεπτά/λίτρο.

Αυτό σημαίνει ότι, παρά το γεγονός πως η αμόλυβδη εξακολουθεί να έχει υψηλότερη απόλυτη τιμή, το πετρέλαιο κίνησης είναι σήμερα εκείνο που βρίσκεται αναλογικά και απόλυτα πιο κοντά στο δικό του ιστορικό υψηλό.

Αξίζει επίσης να θυμόμαστε ότι τα δελτία καταγράφουν τιμές με ΦΠΑ 24%. Στις επίσημες σημειώσεις αναφέρονται επίσης Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης 700 €/1.000 λίτρα για τη βενζίνη και 410 €/1.000 λίτρα για το diesel, ενώ για το υγραέριο ο ΕΦΚ ορίζεται στα 430 €/1.000 kg.

Τι κρατάμε;

2,430 €/λίτρο είναι το ιστορικό υψηλό του πανελλαδικού μέσου όρου για την αμόλυβδη 95.

είναι το ιστορικό υψηλό του πανελλαδικού μέσου όρου για την αμόλυβδη 95. Καταγράφηκε στις 16 και 17 Ιουνίου 2022 .

. Το diesel έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 2,146 €/λίτρο στις 20 Οκτωβρίου 2022 .

. Το υγραέριο κίνησης κορυφώθηκε στα 1,149 €/λίτρο στις 14 Μαρτίου 2022 .

. Και τα τρία πανελλαδικά ρεκόρ καταγράφηκαν μέσα στην ενεργειακή κρίση του 2022 .

. Σε μεμονωμένο πρατήριο στην Κω είχε δηλωθεί το 2023 απλή αμόλυβδη στα 2,999 €/λίτρο , χωρίς αυτό να αποτελεί πανελλαδικό μέσο όρο.

, χωρίς αυτό να αποτελεί πανελλαδικό μέσο όρο. Στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 η αμόλυβδη 95 ήταν στα 2,158 €/λίτρο , το diesel στα 2,122 €/λίτρο και το LPG στα 0,987 €/λίτρο .

, το diesel στα και το LPG στα . Από τα τρία καύσιμα, το diesel βρίσκεται σήμερα πλησιέστερα στο ιστορικό του ρεκόρ, απέχοντας μόλις 2,4 λεπτά/λίτρο.

Πηγή: autotypos.gr

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