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17.09.2026 11:20

Παύλος Φύσσας: Εκδηλώσεις μνήμης για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Νίκαια και Κερατσίνι

17.09.2026 11:20
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Δεκατρία χρόνια συμπληρώνοντα την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα από τον χρυσαυγίτη Γιώργο Ρουπακιά.

Έτσι, για σήμερα και αύριο έχουν προγραμμματιστεί εκδηλώσεις μνήμης και κινητοποιήσεις στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά.

Η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Πειραιά έχει απευθύνει κάλεσμα στις σχολικές κοινότητες να συμμετάσχουν στις δράσεις, προτείνοντας να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή και να κατατεθούν λουλούδια στη μνήμη του.

Στο επίκεντρο των δράσεων βρίσκονται η συναυλία που θα πραγματοποιηθεί σήμερα και η αυριανή αντιφασιστική πορεία.

Πιο συγκεκριμένα, για σήμερα, Πέμπτη, στις 18:30, έχει προγραμματιστεί μεγάλη συναυλία στα Λιπάσματα Δραπετσώνας, ενώ για αύριο Παρασκευή, στις 17:30, έχει οριστεί η κεντρική συγκέντρωση στο μνημείο του αντιφασίστα μουσικού στο Κερατσίνι.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Νίκαια και Κερατσίνι

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026, από τις 14:00, σε Νίκαια και Κερατσίνι, στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες, στις εξής οδούς:

Λεωφόρο Σαλαμίνος, από τη λεωφόρο Γρ. Λαμπράκη έως την οδό Ακροπόλεως.

Λεωφόρο Π. Ράλλη, μεταξύ των οδών Ακροπόλεως και Τζαβέλλα.

Οδό Π. Φύσσα, από τη λεωφόρο Γρ. Λαμπράκη έως τη λεωφόρο Σαλαμίνος.

Οδό Τζαβέλλα, μεταξύ της λεωφόρου Π. Ράλλη και της οδού Ηλιουπόλεως.

Οδό Ηλιουπόλεως, μεταξύ των οδών Τζαβέλλα και Γερβασίου Γρεβενών.

Οδό Καρακουλουξή, μεταξύ των οδών Τζαβέλλα και Γερβασίου Γρεβενών.

Παράλληλα, από τις 14:00 έως τις 23:00 δεν θα επιτρέπεται η στάση και στάθμευση οχημάτων στις παραπάνω οδούς και λεωφόρους.

Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν την κυκλοφορία στα συγκεκριμένα σημεία κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα, προκειμένου να περιοριστούν τα κυκλοφοριακά προβλήματα, και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

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