Δράσεις μνήμης για τον Παύλο Φύσσα – Οι σημερινές και αυριανές κινητοποιήσεις

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Με τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, έχουν προγραμματιστεί και φέτος δράσεις μνήμης και κινητοποιήσεις στην περιοχή του Πειραιά και του Κερατσινίου.

Η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Πειραιά καλεί τις σχολικές κοινότητες της περιοχής να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις μνήμης για τον Παύλο Φύσσα. Παράλληλα, προτείνεται σε όσους το επιθυμούν να αφήσουν ένα λουλούδι στη μνήμη του, ενώ στις σχολικές κοινότητες αναμένεται να τηρηθεί και ενός λεπτού σιγή.

Η αυριανή συγκέντρωση στο Κερατσίνι

Για αύριο έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στις 17:30, στο μνημείο του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι.

Η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Πειραιά καλεί τα σχολεία που το επιθυμούν να συμμετάσχουν και να προχωρήσουν σε συμβολική κατάθεση λουλουδιών.

Σήμερα η συναυλία στα Λιπάσματα Δραπετσώνας

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα, έχει προγραμματιστεί για σήμερα, στις 18:30, συναυλία στον χώρο των Λιπασμάτων Δραπετσώνας.

Οι σημερινές και αυριανές δράσεις αποτελούν μέρος των εκδηλώσεων μνήμης που πραγματοποιούνται στην περιοχή του Πειραιά και του Κερατσινίου.

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