Κυψέλη: «Εγώ δεν θα έμενα εκεί» – Σάλος από την κυνική παραδοχή Ταχιάου, οι κάτοικοι περιμένουν απαντήσεις, ο φάκελος στον εισαγγελέα

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Η φράση του Νίκου Ταχιάου ότι ο ίδιος δεν θα νοίκιαζε σήμερα σπίτι σε μία από τις πολυκατοικίες της Κυψέλης που έχουν παρουσιάσει προβλήματα από τις εργασίες για τη Γραμμή 4 του Μετρό δεν αποτελεί απλώς μία ακόμη ατυχή δήλωση κυβερνητικού στελέχους.

Αναδεικνύει με τον πλέον ωμό τρόπο το πραγματικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν εδώ και εβδομάδες δεκάδες οικογένειες: την ώρα που δεν έχουν ολοκληρωθεί όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και υπάρχουν σοβαρά τεχνικά ευρήματα, οι άνθρωποι εξακολουθούν να κατοικούν στα συγκεκριμένα κτίρια χωρίς να έχουν στα χέρια τους τις οριστικές απαντήσεις που δικαιούνται για την ασφάλειά τους.

Ο αρμόδιος υφυπουργός Υποδομών ρωτήθηκε στον ΑΝΤ1 εάν θα νοίκιαζε ο ίδιος ένα από τα επίμαχα σπίτια και απάντησε πως «φυσικά και δεν θα νοίκιαζα τώρα ένα σπίτι εκεί», προσθέτοντας μάλιστα ότι «προφανώς κάτι δεν πήγε καλά». Η τοποθέτηση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία επειδή ο ίδιος είχε προηγουμένως διαβεβαιώσει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια των κατοίκων ούτε λόγος αποχώρησής τους από τα σπίτια τους.

Και κάπου εδώ η υπόθεση παύει να αφορά μόνο τις εργασίες ενός μεγάλου δημόσιου έργου και μετατρέπεται σε μείζον ζήτημα ευθύνης της Πολιτείας απέναντι στους πολίτες. Διότι, εφόσον ο πολιτικά αρμόδιος για το έργο υφυπουργός δεν θα επέλεγε ο ίδιος να κατοικήσει εκεί όσο η διερεύνηση βρίσκεται σε εξέλιξη, η κυβέρνηση οφείλει να εξηγήσει με απολύτως συγκεκριμένο τρόπο γιατί θεωρεί ότι μπορούν να συνεχίσουν να κατοικούν εκεί οι άνθρωποι που ήδη έχουν τα σπίτια τους στις συγκεκριμένες πολυκατοικίες και ποια προληπτικά μέτρα έχει λάβει μέχρι την ολοκλήρωση όλων των ελέγχων.

Η ωμή αντίφαση πίσω από το «δεν θα έμενα εκεί»

Το πρόβλημα με τη δήλωση Ταχιάου δεν βρίσκεται μόνο στις λέξεις. Βρίσκεται στην κραυγαλέα αντίφαση που δημιουργείται ανάμεσα στην επίσημη καθησυχαστική γραμμή και στην προσωπική στάση του ίδιου του αρμόδιου υφυπουργού.

Από τη μία πλευρά, οι κάτοικοι καλούνται να παραμένουν ψύχραιμοι και να περιμένουν την ολοκλήρωση των τεχνικών ελέγχων. Από την άλλη, ο άνθρωπος που πολιτικά εποπτεύει το έργο δηλώνει ότι ο ίδιος δεν θα επέλεγε να νοικιάσει ένα από αυτά τα σπίτια. Και όλα αυτά συμβαίνουν ενώ υπάρχουν ήδη καταγεγραμμένες καθιζήσεις και ρωγμές, ευρήματα σε στοιχεία του φέροντος οργανισμού και κτίρια για τα οποία απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση.

Αυτή ακριβώς η απόσταση ανάμεσα στην προφύλαξη που θα επέλεγε για τον εαυτό του ένας κυβερνητικός αξιωματούχος και στην αβεβαιότητα μέσα στην οποία εξακολουθούν να ζουν οι κάτοικοι είναι που προσδίδει στη δήλωση τον κυνικό χαρακτήρα της. Το κράτος δεν μπορεί να ζητά από τους πολίτες να αποδέχονται μια αβεβαιότητα την οποία ο ίδιος ο αρμόδιος υφυπουργός δηλώνει εμμέσως ότι δεν θα επέλεγε για τον εαυτό του.

*Άλλο εσείς, άλλο εμείς. Δεν είμαστ' όλοι ίσα κι όμοια*

– Μου λένε ότι υπάρχει απόλυτη ασφάλεια.

– Εσείς θα νοικιάζατε σ' αυτή την πολυκατοικία;

– Αααα εεεεγω όχι αλλάαα εεεε

Ο Υφυπουργός Μεταφορών κ Υποδομών Ν. Ταχιάος για τις ζημιές στις πολυκατοικίες της Κυψέλης από το ΜΕΤΡΟ. pic.twitter.com/nNC2faxCig September 15, 2026

Ο Δούκας πήγε την έκθεση στον εισαγγελέα

Σε πλήρη αντίθεση με αυτή την εικόνα αναμονής, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας επέλεξε να κλιμακώσει τις παρεμβάσεις του, παραδίδοντας στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών την έκθεση των ανεξάρτητων τεχνικών συμβούλων για τις ζημιές στα κτίρια της Κυψέλης.

Ο Δούκας είχε προηγουμένως συναντηθεί με τους κατοίκους και εκπροσώπους της Ελληνικό Μετρό, είχε ζητήσει συγκεκριμένες εγγυήσεις για την ασφάλεια των κτιρίων και είχε στηρίξει την προσφυγή σε ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, ώστε η αξιολόγηση της κατάστασης να μην περιορίζεται στις διαβεβαιώσεις του φορέα που εκτελεί το έργο.

Μετά τη δήλωση Ταχιάου, η αντίδρασή του ήταν ακόμη πιο έντονη: «Αν ο αρμόδιος υφυπουργός δηλώνει δημόσια ότι δεν θα έμενε σε σπίτι της περιοχής, τότε οφείλει να εγγυηθεί με πράξεις την ασφάλεια των ανθρώπων που ήδη μένουν εκεί. Αν δεν μπορεί, να παραιτηθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η παρέμβαση αυτή δεν περιορίζεται πλέον σε μια πολιτική αντιπαράθεση Δήμου και υπουργείου, καθώς για την υπόθεση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη προκαταρκτική εισαγγελική έρευνα, ενώ η έκθεση των εμπειρογνωμόνων έχει διαβιβαστεί στις εισαγγελικές αρχές.

Καθιζήσεις έως 55 χιλιοστά και προβλήματα στον φέροντα οργανισμό

Τα τεχνικά στοιχεία είναι εκείνα που εξηγούν γιατί η υπόθεση δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με καθησυχαστικές δηλώσεις ή με την απλή προσδοκία ότι οι έλεγχοι κάποια στιγμή θα ολοκληρωθούν.

Σύμφωνα με την προσωρινή έκθεση των τεχνικών συμβούλων, έχουν καταγραφεί καθιζήσεις που φτάνουν έως τα 55 χιλιοστά, έναντι ορίου 15 χιλιοστών, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι υπολογιζόμενες στροφές κτιρίων υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα όρια συναγερμού. Ακόμη σημαντικότερο είναι ότι έχουν εντοπιστεί βλάβες ή ρωγμές σε στοιχεία του φέροντος οργανισμού, οι οποίες, σύμφωνα με τους τεχνικούς, απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση.

Από τις 14 πολυκατοικίες για τις οποίες είχαν παραδοθεί στοιχεία, πέντε είχαν αρχικά καταταχθεί στην κατηγορία υψηλής διακινδύνευσης, στο «κόκκινο», ενώ μετά τον έλεγχο Επιπέδου ΙΙ έξι πέρασαν στο «κίτρινο» και μία παρέμεινε στο «κόκκινο». Το κρίσιμο, ωστόσο, είναι ότι, σύμφωνα με τον Δήμο Αθηναίων, οι πολυκατοικίες στις οποίες έχουν αναφερθεί προβλήματα είναι 24, γεγονός που σημαίνει ότι για ένα σημαντικό μέρος των κτιρίων δεν υπάρχει ακόμη πλήρης εικόνα.

Όπως το έθεσε ο ίδιος ο Δούκας, «άρα λείπουν δεδομένα».

Από τις «μικρές ρωγμές» στα σοβαρότερα ευρήματα

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η εξέλιξη της επίσημης εικόνας για τις ζημιές. Στις 29 Ιουλίου, εκπρόσωποι της Ελληνικό Μετρό είχαν εμφανιστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων και είχαν περιγράψει προβλήματα που αφορούσαν κυρίως μικρές ρωγμές και κουφώματα, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπήρχαν βλάβες στον φέροντα οργανισμό.

Η μεταγενέστερη έκθεση των τεχνικών συμβούλων καταγράφει, ωστόσο, βλάβες σε φέροντα στοιχεία δύο πολυκατοικιών και ρωγμές σε υποστυλώματα άλλων κτιρίων που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης, με τους εμπειρογνώμονες να χαρακτηρίζουν την προηγούμενη διαβεβαίωση περί απουσίας βλαβών στον φέροντα οργανισμό «κατηγορηματική και αστήριχτη».

Ακριβώς γι’ αυτό η συζήτηση δεν μπορεί πλέον να εξαντλείται στο εάν κάποιες ρωγμές είναι σοβαρές ή επιφανειακές. Το ζητούμενο είναι να ολοκληρωθούν άμεσα οι στατικοί έλεγχοι, να υπάρξει πιστοποιημένη εικόνα για κάθε επηρεαζόμενο κτίριο και να γνωρίζουν οι κάτοικοι τι ακριβώς συμβαίνει με το σπίτι τους.

Τρία συγκεκριμένα αιτήματα από τον Δήμο Αθηναίων

Η δημοτική αρχή έχει πλέον κωδικοποιήσει τις παρεμβάσεις της σε τρεις βασικές απαιτήσεις: πλήρη δεδομένα για όλες τις επηρεαζόμενες πολυκατοικίες και τη λειτουργία του μετροπόντικα, στατικό έλεγχο των κτιρίων και πλήρη αποκατάσταση των ζημιών, καθώς και ασφαλή επανεκκίνηση του ΤΒΜ μόνο αφού εξεταστούν όλα τα τεχνικά στοιχεία και υπάρξουν οι απαραίτητες εγγυήσεις.

Η Ελληνικό Μετρό, από την πλευρά της, είχε ανακοινώσει ήδη από τον Ιούλιο ότι θα ζητούσε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας τον ορισμό πραγματογνωμόνων για την εξέταση των κτιρίων, ενώ είχε δεσμευθεί ότι οι ζημιές που συνδέονται με το έργο θα αποκατασταθούν χωρίς οικονομική επιβάρυνση των ιδιοκτητών.

Όμως το πρόβλημα που υπάρχει σήμερα είναι διαφορετικό και πολύ πιο επείγον: μέχρι να ολοκληρωθούν οι πραγματογνωμοσύνες και οι στατικοί έλεγχοι, ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για τους ανθρώπους που εξακολουθούν να ζουν μέσα σε αυτά τα κτίρια;

Η κυβερνητική αβελτηρία και το αυτονόητο ερώτημα των κατοίκων

Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι δύσκολο να δικαιολογηθεί μόνο με την πολυπλοκότητα ενός μεγάλου έργου. Υπάρχουν καταγεγραμμένες καθιζήσεις, ευρήματα σε φέροντα στοιχεία, ελλιπή δεδομένα για μέρος των πολυκατοικιών, έλεγχοι που δεν έχουν ολοκληρωθεί και κάτοικοι που εξακολουθούν να αναφέρουν νέες ζημιές, ενώ πλέον ακόμη και ο αρμόδιος υφυπουργός αναγνωρίζει ότι «κάτι δεν πήγε καλά» και δηλώνει ότι προσωπικά δεν θα επέλεγε να νοικιάσει σπίτι στην περιοχή.

Κι όμως, αντί αυτή η παραδοχή να σημάνει έναν άμεσο συναγερμό της Πολιτείας, με ταχύτατους ελέγχους ανά κτίριο, σαφείς οδηγίες προς κάθε οικογένεια και, όπου οι μηχανικοί κρίνουν ότι απαιτείται προληπτικά, προσωρινή μετεγκατάσταση με ευθύνη και δαπάνη του κράτους ή του φορέα του έργου, οι κάτοικοι εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωποι με την αβεβαιότητα περιμένοντας τα τελικά πορίσματα.

Εδώ ακριβώς βρίσκεται και η κυβερνητική αναλγησία που αναδεικνύει η υπόθεση. Όχι στο γεγονός ότι ένα μεγάλο και δύσκολο τεχνικό έργο μπορεί να παρουσιάσει προβλήματα – αυτά μπορούν να συμβούν και γι’ αυτό υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου –, αλλά στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι άνθρωποι όταν τα προβλήματα εμφανίζονται. Η προστασία των κατοίκων δεν μπορεί να περιμένει την ολοκλήρωση μιας διοικητικής αλληλουχίας πραγματογνωμοσυνών, όταν υπάρχουν ήδη ευρήματα που απαιτούν διερεύνηση και ο ίδιος ο αρμόδιος υφυπουργός δηλώνει ότι δεν θα επέλεγε να κατοικήσει εκεί.

Ο Χάρης Δούκας έθεσε το ζήτημα στην Εισαγγελία, ζητά πλήρεις στατικούς ελέγχους και απαιτεί συγκεκριμένες εγγυήσεις. Από την κυβέρνηση, αντίστοιχα, απαιτείται πλέον κάτι πολύ περισσότερο από καθησυχαστικές δηλώσεις: να αναλάβει την ευθύνη που της αναλογεί, να επιταχύνει μέχρι εξαντλήσεως κάθε έλεγχο και να διασφαλίσει στην πράξη ότι κανένας άνθρωπος δεν παραμένει σε κτίριο για το οποίο υπάρχει πραγματική τεχνική αμφιβολία ως προς την ασφάλειά του.

Γιατί μετά τη δήλωση Ταχιάου το ερώτημα που θέτουν οι κάτοικοι της Κυψέλης γίνεται ακόμη πιο δύσκολο να προσπεραστεί: εάν ο αρμόδιος υφυπουργός δεν θα έμενε εκεί μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση, με ποια βεβαιότητα ζητά η Πολιτεία από εκείνους να συνεχίσουν να μένουν;