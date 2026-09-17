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17.09.2026 07:05

Τροχαίο στην Ποσειδώνος με 5 τραυματίες: Αυτοκίνητο έπεσε στα κιγκλιδώματα και ανετράπη

17.09.2026 07:05
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Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στη λεωφόρο Ποσειδώνος, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 5 άνθρωποι. Για τον απεγκλωβισμό των 2 χρειάστηκε μάλιστα και η επέμβαση της πυροσβεστικής.

Το τροχαίο έγινε στην Ποσειδώνος, στο ύψος της οδού Καλυψούς επί Γλυφάδας όταν κάτω από αδιευκρίνιστους -μέχρι στιγμής- λόγους, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω στα διαχωριστικά κιγκλιδώματα. Αποτέλεσμα αυτού ήταν το αυτοκίνητο να ανατραπεί και να τουμπάρει.

Οι 3 από τους 5 επιβαίνοντες βγήκαν από το κατεστραμμένο όχημα μόνοι τους. Οι δύο παρέμειναν εγκλωβισμένοι μέχρι πυροσβέστες να τους απομακρύνουν με ασφάλεια.

Και οι 5 επιβαίνοντες τραυματίστηκαν με τους 4 από αυτούς να φέρουν πιο σοβαρά τραύματα.

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ τους μετέφεραν στο Ασκληπίειο της Βούλας όπου και νοσηλεύονται.

Για τον απεγκλωβισμό των 2 επιβαινόντων επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

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