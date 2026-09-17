Θάνατος Μαζωνάκη: Στον Κορυδαλλό οι δύο γιατροί – Τα αλάρμ, το ΕΚΑΒ και τα νέα μέτωπα της έρευνας

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Στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν οι δύο γιατροί (Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος) που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα να ολοκληρώνει το πρώτο στάδιο της ανακριτικής διαδικασίας.

Η έρευνα, ωστόσο, συνεχίζεται σε πολλά επίπεδα. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα δεδομένα που ανακτήθηκαν από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, τα φίλτρα και τα εξαρτήματά του, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, καθώς και οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις του τραγουδιστή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς φέρεται από την πρώτη στιγμή να αρνείται να λάβει τροφή.

Το πρώτο σοβαρό αλάρμ στις 15:22

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται από τις δικαστικές αρχές στα στοιχεία από το λογισμικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης.

Σύμφωνα με όσα αξιολογούνται στην έρευνα, το πρώτο σοβαρό αλάρμ καταγράφηκε στις 15:22, χρονικό σημείο στο οποίο ανακριτής και εισαγγελέας τοποθετούν την εμφάνιση σοβαρού κινδύνου για τον ασθενή.

Παρά τις ενδείξεις, η διαδικασία φέρεται να συνεχίστηκε, ενώ η κλήση προς το ΕΚΑΒ έγινε περίπου στις 16:23, δηλαδή σχεδόν μία ώρα αργότερα.

Παράλληλα, εξετάζονται εξονυχιστικά τα φίλτρα και τα εξαρτήματα του μηχανήματος, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν στον Γιώργο Μαζωνάκη είχε χορηγηθεί κάποια φαρμακευτική ή άλλη ουσία πριν ή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Νέο σκέλος για τους ελέγχους του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

Με εισαγγελική παραγγελία ανοίγει ταυτόχρονα νέο σκέλος της έρευνας για τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.

Οι αρχές εξετάζουν εάν από τον τρόπο με τον οποίο έγιναν οι συγκεκριμένοι έλεγχοι προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες.

Τι ισχυρίζονται οι δύο γιατροί για το ΕΚΑΒ

Στις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι υποστήριξαν ότι τα κρίσιμα γεγονότα εκτυλίχθηκαν μετά τις 16:00, ενώ έθεσαν ζήτημα σχετικά με τον χρόνο και τον τρόπο ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ.

Ισχυρίστηκαν ότι το ασθενοφόρο έφτασε στις 16:26 χωρίς να χρησιμοποιηθεί φορείο, με αποτέλεσμα ο τραγουδιστής να μεταφερθεί με καρέκλα και, κατά τους ίδιους, να διακοπεί η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και να χαθεί πολύτιμος χρόνος.

Το ΕΚΑΒ απορρίπτει κατηγορηματικά τις αιτιάσεις. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος, δήλωσε ότι όταν έφτασαν οι διασώστες, ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ήδη σε ανακοπή και άσφυγμος.

«Δεν τον είχαν οριζόντια, τον είχαν σε ημικαθιστή θέση. Δηλαδή κάνανε τόση ώρα σε ημικαθιστή θέση [και] με το ένα χέρι κάνανε ΚΑΡΠΑ όταν φτάσανε τα πληρώματα […] Απ’ ό,τι φάνηκε εκεί που φτάσανε οι διασώστες, ήταν ήδη σε ανακοπή. Ήταν άσφυγμος και δεν γνωρίζουμε και πόση ώρα ήταν σε ανακοπή», ανέφερε.

Γιατί δεν χρησιμοποιήθηκε φορείο

Σύμφωνα με τον κ. Μαθιόπουλο, οι διασώστες έφτασαν στο σημείο τρία λεπτά μετά την κλήση, ανέβηκαν στο ιατρείο με τον απαραίτητο εξοπλισμό, χρησιμοποίησαν λαρυγγική μάσκα, οξυγόνο, Ambu και απινιδωτή και πραγματοποίησαν τρεις κύκλους καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης.

Το ΕΚΑΒ εξήγησε ότι το φορείο δεν ήταν δυνατό να χρησιμοποιηθεί λόγω της διαμόρφωσης του κτιρίου. Το ιατρείο βρισκόταν στον πρώτο όροφο, με πρόσβαση μέσω εσωτερικής σκάλας και μικρού ανελκυστήρα, και για τον λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκε ειδική καρέκλα διακομιδής, με συνεχή παροχή οξυγόνου.

Οι προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης συνεχίστηκαν κατά τη μεταφορά μέχρι το νοσοκομείο «Ελπίς», όπου το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών είχε ήδη τεθεί σε ετοιμότητα.

Το Σωματείο Εργαζομένων του ΕΚΑΒ κατηγόρησε τους δύο γιατρούς ότι επιχειρούν να μετακυλήσουν ευθύνες στους διασώστες, υποστηρίζοντας ότι τα πληρώματα ενήργησαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Γεωργιάδης: «Εδώ ήταν δύο απατεώνες»

Στην υπόθεση αναφέρθηκε και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος, ερωτηθείς εάν θεωρεί ότι υπάρχουν ευθύνες φορέων όπως οι Ιατρικοί Σύλλογοι, απάντησε: «Όχι, δεν θεωρώ προσωπικά. Εδώ ήταν δύο απατεώνες. Απατεώνες υπάρχουν δυστυχώς παντού και πάντα».

Η έρευνα πλέον επικεντρώνεται τόσο στα εργαστηριακά αποτελέσματα όσο και στην ακριβή αλληλουχία των γεγονότων, προκειμένου να αποσαφηνιστεί τι συνέβη από το πρώτο αλάρμ του μηχανήματος έως την κλήση του ΕΚΑΒ και τον θάνατο του τραγουδιστή.

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