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17.09.2026 07:00

Η Performance Technologies χτίζει ανεκτέλεστο 41,9 εκατ. ευρώ και ανοίγει νέα μέτωπα ανάπτυξης στο εξωτερικό

17.09.2026 07:00
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Με ανεκτέλεστο έργων που έχει φτάσει τα 41,9 εκατ. ευρώ και αυξημένη κερδοφορία κινείται στο δεύτερο μισό του 2026 η Performance Technologies, βάζοντας πλέον στο στόχαστρο νέους κλάδους, μεγαλύτερη παρουσία στο εξωτερικό και περαιτέρω ανάπτυξη στους τομείς Data και τεχνητής νοημοσύνης.

Η εισηγμένη έκλεισε το πρώτο εξάμηνο με αύξηση 36,9% στο προσαρμοσμένο EBITDA, ενώ το ύψος του backlog δημιουργεί σημαντική ορατότητα για την πορεία των εσόδων στους επόμενους μήνες.

Η διοίκηση σχεδιάζει τώρα το επόμενο στάδιο ανάπτυξης με έμφαση σε τρεις βασικούς άξονες: διεθνοποίηση, είσοδο σε νέες κάθετες αγορές και ενίσχυση υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Μεταξύ των αγορών στις οποίες δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα βρίσκεται η Κύπρος, ενώ η εταιρεία εξετάζει την περαιτέρω επέκταση της δραστηριότητάς της εκτός Ελλάδας. Παράλληλα, το hospitality αποτελεί έναν από τους κλάδους στους οποίους η Performance Technologies βλέπει νέα περιθώρια ανάπτυξης.

Σημαντικό κομμάτι του σχεδιασμού καταλαμβάνουν τα managed services, καθώς οι επιχειρήσεις στρέφονται όλο και περισσότερο σε εξωτερικούς συνεργάτες για τη διαχείριση κρίσιμων πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών.

Ταυτόχρονα, Data και AI μπαίνουν όλο και ψηλότερα στην ατζέντα της εταιρείας. Η ζήτηση για έργα που αφορούν τη διαχείριση δεδομένων και την αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί νέα πεδία δραστηριότητας για τις εταιρείες πληροφορικής, ιδιαίτερα καθώς οι μεγάλοι οργανισμοί περνούν από πιλοτικά προγράμματα σε πραγματικές εφαρμογές.

Η Performance Technologies δεν αποκλείει, επίσης, ευκαιρίες στρατηγικής ανάπτυξης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κινήσεων που θα μπορούσαν να επιταχύνουν την επέκτασή της.

Παράλληλα, η εισηγμένη συνεχίζει το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών. Στις 15 Σεπτεμβρίου απέκτησε 2.300 μετοχές με μέση τιμή 10,04 ευρώ και πλέον κατέχει συνολικά 132.350 ίδιες μετοχές, που αντιστοιχούν στο 0,917% του μετοχικού κεφαλαίου.

Με ισχυρό ανεκτέλεστο και αυξημένη λειτουργική κερδοφορία, το βάρος μεταφέρεται τώρα στην ταχύτητα με την οποία η εταιρεία θα μπορέσει να μετατρέψει τις νέες αγορές και την τεχνητή νοημοσύνη σε πρόσθετα έσοδα.

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