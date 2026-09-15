search
ΤΡΙΤΗ 15.09.2026 09:30
search
MENU CLOSE
PODCASTS

Νίκος Θρασυβούλου ΝΙΚΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

15.09.2026 07:03

Podcast – Λένα Μαντά: «Ναι! Παίρνω πολύ αγάπη από τους αναγνώστες μου, αλλά όταν κλείνει η πόρτα του σπιτιού μου, μένω εγώ και η θλίψη μου»

15.09.2026 07:03
PODCAST MANTA SITE 15.09

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Με αφορμή την κυκλοφορία του νέου βιβλίου της Λένας Μαντά από τις Εκδόσεις Ψυχογιός με τίτλο «Ελένη Δαρζέντα», φιλοξενήσαμε τη δημοφιλή συγγραφέα στο topontiki.gr.

Σχετικά με την υπόθεση του βιβλίου και την ηρωίδα που το όνομά της έδωσε και τον τίτλο του βιβλίου, είπε ότι η Ελένη Αϊβάτογλου Δαρζέντα είναι μια πανίσχυρη και πετυχημένη γυναίκα. Είναι πρόεδρος του ομίλου Δαρζέντα και ιδιοκτήτρια του οίκου μόδας Arzu. Όλοι γύρω της, ακόμη και τα τρία της παιδιά, υποκλίνονται στη δύναμη και την εξουσία της. Παρά την επιτυχία της, όμως, η Ελένη φοβάται βαθιά το παρελθόν της. Κρατάει βαριά μυστικά που απειλούν να τη συνθλίψουν αν αποκαλυφθούν. Φυσικά, αναφέρθηκε και στην έμπνευσή της για αυτό το μυθιστόρημα, αλλά και στη διαδικασία συγγραφής του. Τόνισε, βέβαια, ότι είναι η ηρωίδα της μία γυναίκα-σύμβολο στον χώρο της μόδας. Μία γυναίκα με δύναμη, πλούτο και εξουσία. Μία οικογένεια γεμάτη μυστικά που απειλούν να φέρουν την καταστροφή.

Πέρα, όμως, από τη συνομιλία μας για το νέο αυτό μυθιστόρημά της, σχολίασε και τις τηλεοπτικές σειρές μυθοπλασίας, αφού, άλλωστε, δικά της μυθιστορήματα έχουν μεταφερθεί στη μικρή οθόνη. Είπε χαρακτηριστικά: «Αντί να μεταφέρουν τα κανάλια ξένα format στην τηλεόραση, να αναζητήσουν τους Έλληνες λογοτέχνες». Ακόμα, μίλησε και για τον τρόπο που διαχειρίστηκε την απώλεια του πολυαγαπημένου της συζύγου και υπογράμμισε ότι βρήκε μεγάλη στήριξη και βοήθεια στον ψυχολόγο της, αφού, όπως είπε: «Είναι το μόνο πρόσωπο που μπορεί να αντέξει τον θυμό και το κλάμα, σε αντίθεση με τους φίλους που δεν είναι υποχρεωμένοι να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά της». Βέβαια, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη μεγάλη αγάπη που λαμβάνει από το αναγνωστικό της κοινό εδώ και πολλά χρόνια. Παρ’ όλα αυτά, όμως, είπε: «Ναι, παίρνω πολύ αγάπη από τους αναγνώστες μου, αλλά όταν κλείνει η πόρτα του σπιτιού μου, μένω εγώ και η θλίψη μου».

Διαβάστε επίσης:

Podcast – Αιμιλιανός Σταματάκης: «Ο τύπος ανθρώπου του Νίκου Ξυλούρη δεν υπάρχει στη σύγχρονη εποχή»

Podcast – Ηλίας Βαλάσης: «Είναι απαράδεκτο, τόσα χρόνια ο άνθρωπος να μη μπορεί να αντισταθεί στην αδικία»

Podcast – Σιγκαπούρη: Από τη βρετανική αποικιοκρατία στην κινεζική κυριαρχία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pyrosvestiki_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εμπρηστικές επιθέσεις σε πιλοτές πολυκατοικιών σε Ζωγράφου και Γαλάτσι – Στις φλόγες ΙΧ αντιδημάρχου (video)

KOLONOS_EXAFANISI
ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Αγωνία για τη 17χρονη Μαρία που αγνοείται από τις 31 Αυγούστου

dasmoi 7765- new
ΚΟΣΜΟΣ

Κλιμακώνεται ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά – Επιπλέον δασμούς 50% βάζει ο Τραμπ σε καναδέζικα προϊόντα

EYES_MAN
ΥΓΕΙΑ

Όραση: Μπορεί να την επηρεάσει η νόσος Αλτσχάιμερ;

satellite_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος των Άστρων: Οι ΗΠΑ παραδέχθηκαν ότι διαθέτουν όπλα στο διάστημα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kasselakis-tyler
LIFESTYLE

Στα «αζήτητα» το πολυαναμενόμενο Barry’s του Τάιλερ ΜακΜπέθ – Το γυμναστήριο που ακόμη περιμένει να ανοίξει στο Σύνταγμα

aade_2910_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εφορία: Έρχονται αυτόματες επιστροφές φόρου και «μπόνους» e-αποδείξεων – Ποιοι φορολογούμενοι κερδίζουν έως 2.200 ευρώ

afroditi-manoy-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αφροδίτη Μάνου για Μαζωνάκη: «Δεν τον ήξερα ούτε αυτόν, ούτε τη δουλειά του» – Σάλος στα social media

Κτηματολόγιο: Εξάμηνο διορθώσεων χωρίς πρόστιμα - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Σκύρος: Σε παρακέντηση υποβλήθηκε ο 77χρονος που τον χτύπησε κατσίκα - Πώς έγινε το περιστατικό

plevris_thanos_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης: Γνώριζα τον γιατρό που κατηγορείται για τον θάνατο του Μαζωνάκη - Του τηλεφώνησα, αλλά δεν επιθυμούσε να μιλήσει

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 15.09.2026 09:30
pyrosvestiki_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εμπρηστικές επιθέσεις σε πιλοτές πολυκατοικιών σε Ζωγράφου και Γαλάτσι – Στις φλόγες ΙΧ αντιδημάρχου (video)

KOLONOS_EXAFANISI
ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Αγωνία για τη 17χρονη Μαρία που αγνοείται από τις 31 Αυγούστου

dasmoi 7765- new
ΚΟΣΜΟΣ

Κλιμακώνεται ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά – Επιπλέον δασμούς 50% βάζει ο Τραμπ σε καναδέζικα προϊόντα

1 / 3