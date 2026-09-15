Podcast – Λένα Μαντά: «Ναι! Παίρνω πολύ αγάπη από τους αναγνώστες μου, αλλά όταν κλείνει η πόρτα του σπιτιού μου, μένω εγώ και η θλίψη μου»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Με αφορμή την κυκλοφορία του νέου βιβλίου της Λένας Μαντά από τις Εκδόσεις Ψυχογιός με τίτλο «Ελένη Δαρζέντα», φιλοξενήσαμε τη δημοφιλή συγγραφέα στο topontiki.gr.

Σχετικά με την υπόθεση του βιβλίου και την ηρωίδα που το όνομά της έδωσε και τον τίτλο του βιβλίου, είπε ότι η Ελένη Αϊβάτογλου Δαρζέντα είναι μια πανίσχυρη και πετυχημένη γυναίκα. Είναι πρόεδρος του ομίλου Δαρζέντα και ιδιοκτήτρια του οίκου μόδας Arzu. Όλοι γύρω της, ακόμη και τα τρία της παιδιά, υποκλίνονται στη δύναμη και την εξουσία της. Παρά την επιτυχία της, όμως, η Ελένη φοβάται βαθιά το παρελθόν της. Κρατάει βαριά μυστικά που απειλούν να τη συνθλίψουν αν αποκαλυφθούν. Φυσικά, αναφέρθηκε και στην έμπνευσή της για αυτό το μυθιστόρημα, αλλά και στη διαδικασία συγγραφής του. Τόνισε, βέβαια, ότι είναι η ηρωίδα της μία γυναίκα-σύμβολο στον χώρο της μόδας. Μία γυναίκα με δύναμη, πλούτο και εξουσία. Μία οικογένεια γεμάτη μυστικά που απειλούν να φέρουν την καταστροφή.

Πέρα, όμως, από τη συνομιλία μας για το νέο αυτό μυθιστόρημά της, σχολίασε και τις τηλεοπτικές σειρές μυθοπλασίας, αφού, άλλωστε, δικά της μυθιστορήματα έχουν μεταφερθεί στη μικρή οθόνη. Είπε χαρακτηριστικά: «Αντί να μεταφέρουν τα κανάλια ξένα format στην τηλεόραση, να αναζητήσουν τους Έλληνες λογοτέχνες». Ακόμα, μίλησε και για τον τρόπο που διαχειρίστηκε την απώλεια του πολυαγαπημένου της συζύγου και υπογράμμισε ότι βρήκε μεγάλη στήριξη και βοήθεια στον ψυχολόγο της, αφού, όπως είπε: «Είναι το μόνο πρόσωπο που μπορεί να αντέξει τον θυμό και το κλάμα, σε αντίθεση με τους φίλους που δεν είναι υποχρεωμένοι να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά της». Βέβαια, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη μεγάλη αγάπη που λαμβάνει από το αναγνωστικό της κοινό εδώ και πολλά χρόνια. Παρ’ όλα αυτά, όμως, είπε: «Ναι, παίρνω πολύ αγάπη από τους αναγνώστες μου, αλλά όταν κλείνει η πόρτα του σπιτιού μου, μένω εγώ και η θλίψη μου».

Διαβάστε επίσης:

Podcast – Αιμιλιανός Σταματάκης: «Ο τύπος ανθρώπου του Νίκου Ξυλούρη δεν υπάρχει στη σύγχρονη εποχή»

Podcast – Ηλίας Βαλάσης: «Είναι απαράδεκτο, τόσα χρόνια ο άνθρωπος να μη μπορεί να αντισταθεί στην αδικία»



Podcast – Σιγκαπούρη: Από τη βρετανική αποικιοκρατία στην κινεζική κυριαρχία