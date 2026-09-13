Podcast – Αιμιλιανός Σταματάκης: «Ο τύπος ανθρώπου του Νίκου Ξυλούρη δεν υπάρχει στη σύγχρονη εποχή»

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Μετά την επιτυχία και τις sold out παραστάσεις του περασμένου χειμώνα, αλλά και τη μεγάλη περιοδεία σε όλη την Ελλάδα το καλοκαίρι του 2026, η μουσικοθεατρική παράσταση «Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης» συνεχίζει τη θριαμβευτική πορεία της στο θέατρο Ήβη, σε σκηνοθεσία του Νικορέστη Χανιωτάκη και παραγωγή της Stages Network και των Αθηναϊκών Θεάτρων για 2η χρονιά!

Το κείμενο, που είναι βασισμένο σε πολυετή έρευνα και αρχειακό υλικό, υπογράφει η Ζαχαρένια Πετράκη. Η σκηνοθεσία είναι του Νικορέστη Χανιωτάκη, καλλιτεχνικού διευθυντή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης, ενώ η παραγωγή ανήκει στη Stages Network και στα Αθηναϊκά Θέατρα. Ο Αιμιλιανός Σταματάκης ερμηνεύει τον Ψαρονίκο και με αυτή την αφορμή μίλησε στο topontiki.gr.

Τόνισε ότι είναι η πρώτη φορά που η ζωή και το έργο αυτού του μεγάλου Έλληνα, του καλλιτέχνη-συμβόλου, του Νίκου Ξυλούρη, παρουσιάζεται στο θέατρο σε μία υψηλών αξιώσεων παραγωγή, με έναν πολυπληθή θίασο και τη συμμετοχή σημαντικών καλλιτεχνών του θεάτρου και της μουσικής. Έτσι, ο «Αρχάγγελος της Κρήτης», όπως αποκαλούσαν τον Ψαρονίκο, ζωντανεύει στη σκηνή σε μία παράσταση με ζωντανή μουσική, αδημοσίευτο φωτογραφικό υλικό, πολύτιμα ηχητικά ντοκουμέντα και αφήγηση.

Είναι μία βιωματική εμπειρία που ενώνει τη μαρτυρία, την τέχνη και τη συγκίνηση. Το έργο επιχειρεί να συστήσει τη μορφή του Ξυλούρη όχι μόνο ως φωνή-σύμβολο, αλλά ως το εσωτερικό σύμπαν ενός ανθρώπου που τραγουδούσε με την ψυχή ενός λαού. Οι θεατές έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τα εμβληματικά τραγούδια του Ξυλούρη σε νέες ενορχηστρώσεις του Ανδρέα Κατσιγιάννη, ενώ το κρητικό πρόγραμμα της παράστασης επιμελείται μουσικά ο Ross Daly! Στην παράσταση αναβιώνουν προσωπικότητες-σταθμοί της καλλιτεχνικής και πολιτιστικής ζωής της χώρας, όπως η Τζένη Καρέζη, ο Κώστας Καζάκος, ο Χρήστος Λεοντής κ.ά. Φυσικά, ιδιαίτερη μνεία γίνεται στη σχέση του Νίκου με τον Σταύρο Ξαρχάκο, που ξεκίνησε με τον σημαντικό δίσκο «Διόνυσε Καλοκαίρι μας» και εξελίχθηκε σε μια δυνατή φιλία. Στο τέλος της συνομιλίας μας, αναφέρθηκε στις μαγικές στιγμές που έζησαν οι συντελεστές της παράστασης παίζοντας στην Κρήτη. Κλείνοντας, μίλησε και για τα προσεχή τηλεοπτικά του σχέδια, τα οποία και αυτά έχουν σχέση με την Κρήτη.

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