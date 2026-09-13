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13.09.2026 07:59

ΛΔ Κονγκό: «Θερίζει» ο Έμπολα, εξαπλώθηκε και σε 7η επαρχία – Πάνω από 7.000 κρούσματα και 3.998 θάνατοι

13.09.2026 07:59
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  • Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ξεπέρασαν τις 7.000, αποτελώντας τη χειρότερη επιδημία που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα.
  • Οι Αρχές εκτιμούν ότι η κορύφωση της νόσου έχει ξεπεραστεί, καθώς παρατηρείται μείωση των κρουσμάτων σε αρκετές υγειονομικές ζώνες της επικράτειας.
  • Η επιδημία έχει εξαπλωθεί σε επτά επαρχίες, με την Ιτουρί να παραμένει το επίκεντρο της εξάπλωσης του ιού, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην εκπαιδευτική κοινότητα.
  • Οι υγειονομικές υπηρεσίες αντιμετωπίζουν ελλείψεις χρηματοδότησης και προσωπικού, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη δοκιμές για εμβόλια και θεραπείες κατά του συγκεκριμένου στελέχους του ιού.

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Ξεπέρασαν τα 7.000 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που προκαλεί ο ιός Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό, καθώς η χώρα είναι αντιμέτωπη με τη χειρότερη επιδημία στην ιστορία της, αν και πλέον θεωρείται πως μπορεί να έχει ξεπεραστεί το σημείο κορύφωσής της, σύμφωνα με τις αρχές στην Κινσάσα.

Η ΛΔ Κονγκό κήρυξε στα μέσα του Μαΐου -με αρκετές εβδομάδες καθυστέρηση, όπως σημειώνουν ειδικοί- τη 17η επιδημία του Έμπολα στην ιστορία της. Η νόσος, κατά κανόνα τρομακτικά υψηλής θνητότητας, έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 15.000 ανθρώπους στην Αφρική τα τελευταία 50 χρόνια.

Το ξέσπασμα της ασθένειας, με εστία την επαρχία Ιτουρί (βορειοανατολικά), πλήττει κυρίως το ανατολικό και το βόρειο τμήμα της χώρας, απομονωμένες περιοχές που σαρώνονται από ταραχές και η αντίδραση των υγειονομικών αρχών δεν άρκεσε για να περιορίσει την έκρηξη των κρουσμάτων.

Πλέον, αυτή την εβδομάδα, η επιδημία εξαπλώθηκε σε έβδομη επαρχία, τη Νότια Ουμπανγκί, που γειτονεύει με την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και με το Κονγκό-Μπραζαβίλ.

Μέχρι σήμερα, οι αρχές λένε πως έχουν καταγράψει 7.022 εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα, 3.998 θανάτους και 1.671 αποθεραπείες.

«Η κορύφωση ξεπεράστηκε» στις «αρχές της τρίτης εβδομάδας του Αυγούστου», διαβεβαίωσε πάντως μέσω X χθες Σάββατο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Πατρίκ Μουγιάγια.

«Όλες οι παράμετροι υποδεικνύουν μείωση του αριθμού των κρουσμάτων», συνέχισε, διευκρινίζοντας πως στις «10 από τις 61 υγειονομικές ζώνες» που πλήττονται από την επιδημία δεν έχουν καταγραφτεί νέα κρούσματα «για τουλάχιστον 21 ημέρες».

Το επίκεντρο της επιδημίας παραμένει η επαρχία Ιτουρί, όπου έχει επιβεβαιωθεί η μεγάλη πλειονότητα των κρουσμάτων.

Μολύνσεις από τον Έμπολα αναφέρθηκαν σε σχολεία, μερικές ημέρες πριν από τη νέα σχολική χρονιά, προκαλώντας έντονη ανησυχία σε γονείς και υγειονομικούς, δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγές του στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας υπό τον όρο να μην κατονομαστούν.

«Είμαστε πολύ ανήσυχοι, διότι δεν ξέρουμε ποιο παιδί είναι από ποια οικογένεια ούτε ποια είναι η κατάσταση της υγείας των μελών αυτής της οικογένειας», είπε η Ανζέλ Μαγκανί, μητέρα μικρού μαθητή στην Μπουνιά, πρωτεύουσα της επαρχίας.

«Είμαστε πολύ τρομαγμένοι, παρότι η διεύθυνση των σχολείων μας καθησυχάζει για τα υγειονομικά μέτρα που εφαρμόζονται», πρόσθεσε.

«Υπάρχει πρόβλεψη για υποχρεωτικό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι» και «κάνουμε ό,τι είναι δυνατό ώστε να έχουμε το μέγιστο 30 μαθητές σε κάθε τάξη», τόνισε από την πλευρά του στο AFP ο Ροζέρ Μουνγκιμπό, στέλεχος της διοίκησης σχολείου στην Μπουνιά.

«Ευαισθητοποιούμε συχνά τα παιδιά, λέγοντάς τους να μην αγγίζουν το ένα το άλλο, να μη χαιρετούν το ένα το άλλο, να πλένουν τακτικά τα χέρια», συνέχισε.

Οι υπηρεσίες που χειρίζονται την αντίδραση στην επιδημία επισημαίνουν πως η χρηματοδότηση δεν επαρκεί για να είναι εγγυημένη η απομόνωση και η επιτήρηση των ασθενών.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) εκτίμησε την Τρίτη πως απαιτείται να αναπτυχθούν επιπλέον 5.000 υγειονομικοί για την αντιμετώπιση της επιδημίας.

Δοκιμάζονται το τρέχον διάστημα διάφορες θεραπείες και εμβόλια κατά του στελέχους Μπουντιμπουγκιό του ιού, στο οποίο οφείλεται η τρέχουσα επιδημία, καθώς δεν υπάρχει κανένα εγκεκριμένο σκεύασμα για αυτό μέχρι σήμερα.

Η πλέον δεύτερη φονικότερη επιδημία του Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό, πελώριο κράτος στο κεντρικό τμήμα της Αφρικής, στοίχισε τη ζωή σε σχεδόν 2.300 ασθενείς επί συνόλου 3.500 καταγεγραμμένων κρουσμάτων την περίοδο 2018-2020.

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