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13.09.2026 08:27

Συναγερμός στην Οίτη: Διακόπηκε λόγω κατολισθήσεων αγώνας ορεινού τρεξίματος – Εγκλωβίστηκαν δρομείς

13.09.2026 08:27
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Η σφοδρή κακοκαιρία στην Οίτη που προκάλεσε κατολισθήσεις, είχε ως αποτέλεσμα τον «εγκλωβισμό» 7 αθλητών που συμμετείχαν σε αγώνα ορεινού τρεξίματος στην περιοχή, με αποτέλεσμα την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, μετά από κλήση στο 112.

Οι αθλητές, 6 άνδρες και μία γυναίκα, οι οποίοι συμμετείχαν στο Oiti Ultra Trail των 102 χιλιομέτρων, βρίσκονταν στην περιοχή Μαύρο Σουμάτρα της Οίτης, όταν έκαναν κλήση στο 112.

Άμεσα ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος και κινητοποιήθηκαν πέντε πυροσβέστες με ένα όχημα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Άμφισσας και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πολυδρόσου.

Σύμφωνα με το lamianow.gr., ο αγώνας είχε ξεκινήσει με 126 δρομείς στη γραμμή εκκίνησης, ωστόσο η ισχυρή καταιγίδα προκάλεσε προβλήματα στο ορεινό οδικό δίκτυο και στα μονοπάτια, με κατολίσθηση σε σημείο της διαδρομής να καθιστά δύσκολη έως αδύνατη τη διέλευση οχημάτων υποστήριξης, τροφοδοσίας και εθελοντών.

Οι 7 αθλητές είναι όλοι καλά στην υγεία τους και βρίσκονται σε ασφαλές σημείο, με την επιχείρηση να έχει καθαρά προληπτικό χαρακτήρα λόγω της δυσκολίας πρόσβασης και των συνθηκών που επικρατούν στο βουνό.

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