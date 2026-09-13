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Βρισκόμαστε στο μεταίχμιο μεταξύ καλοκαιριού και φθινοπώρου, σε μια ομαλή μετάβαση που δεν φαίνεται να κρύβει κάποια ανησυχία. Από τις πρώτες πρωινές ώρες, ένα ψυχρό μέτωπο φέρνει τις πρώτες αξιόλογες αλλά και ευεργετικές βροχές, κυρίως στα βόρεια, την ίδια ώρα που η ζέστη υποχωρεί και ο υδράργυρος πέφτει, ακουμπώντας τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Τις τελευταίες ώρες φημολογείται έντονα ο σχηματισμός μεσογειακού κυκλώνα μέσα στην εβδομάδα. Παρότι τα έως τώρα προγνωστικά μοντέλα συμφωνούσαν στη δημιουργία ενός βαρομετρικού χαμηλού με προϋποθέσεις ενίσχυσης, όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά. Η ημέρα σχηματισμού, η πορεία και η έντασή του είναι προς το παρόν αβέβαιες. Το σύστημα μπορεί να υποχωρήσει στις επόμενες ενημερώσεις, να επηρεάσει την Πελοπόννησο, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ή να ακολουθήσει βορειότερη τροχιά. Η ανησυχία είναι δικαιολογημένη, καθώς οι θερμοκρασίες της θάλασσας φτάνουν τους 30°C, προσφέροντας «καύσιμο» που μπορεί να ανατροφοδοτήσει οποιαδήποτε διαταραχή, όμως αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να μιλάμε με βεβαιότητα και το επικρατέστερο σενάριο αφορά απλά βροχές.

Για την Κυριακή, ο καιρός θα ξεκινήσει βροχερός στα βόρεια, με τα εντονότερα φαινόμενα και πιθανές καταιγίδες να εκδηλώνονται στη Δυτική Θράκη, την Ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, όπου τα φαινόμενα τοπικά ενδέχεται να είναι ισχυρά. Λίγο νοτιότερα, στις Σποράδες, την Εύβοια, κατά μήκος της Πίνδου και στην Κεντρική Στερεά, αναμένονται βροχές ή μπόρες μικρότερης έντασης, ενώ στα δυτικά θα υπάρχουν μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας.

Στην Ανατολική Στερεά και την Πελοπόννησο ο καιρός θα είναι άστατος, με μπόρες αργότερα μέσα στην ημέρα και βελτίωση από το βράδυ. Αντίθετα, στις Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου ο ήλιος θα κυριαρχεί, ενώ αίθριες και σχεδόν καλοκαιρινές συνθήκες θα επικρατήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Μαΐστρος θα επικρατήσει στο Ιόνιο και τη θάλασσα των Κυθήρων έως 6 μποφόρ, ενώ στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολικοί άνεμοι παρόμοιας έντασης.

Η θερμοκρασία σημειώνει υποχώρηση, με πιο δροσερές αέριες μάζες να επηρεάζουν κυρίως την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 25°C. Στην υπόλοιπη χώρα η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 28°C με 30°C, ενώ στα νοτιότερα τμήματα θα αγγίξει τους 32°C με 33°C.

Στην Αττική προβλέπεται άστατος καιρός με διαστήματα ηλιοφάνειας και πιθανές μπόρες κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βόρειοι στα ανατολικά του νομού έως 4 με 5 μποφόρ και αργότερα ανατολικοί, ενώ στον Σαρωνικό θα είναι ασθενέστεροι. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 29°C.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα ξεκινήσει άστατος τις πρώτες πρωινές ώρες με βροχές και πιθανές μπόρες, ωστόσο όσο περνά η ημέρα θα σημειωθεί σταδιακή βελτίωση. Στον Θερμαϊκό θα πνέει αρχικά Βαρδάρης 4 με 5 μποφόρ και αργότερα νοτιάδες ίδιας έντασης, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 29°C.

Την Δευτέρα τα φαινόμενα περιορίζονται αλλά οι φυσιολογικές θερμοκρασίες ήρθαν για να μείνουν… όπως και οι βροχές! Ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συνέχεια!

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