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12.09.2026 23:11

Σοκ στην Σκύρο: Σοβαρά τραυματίας 77χρονος μετά από επίθεση τράγων στο σπίτι του

12.09.2026 23:11
tragos

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Σύμφωνα με πληροφορίες του evia online ο άνδρας που έχει σπίτι στην Σκύρο άκουσε πριν λίγες ημέρες τα μεσάνυχτα, θόρυβο στην εξωτερική σκάλα του σπιτιού και βγήκε να δει τι συμβαίνει .

Όταν άνοιξε όμως την πόρτα της οικίας του που βρίσκεται στην περιοχή του Πεύκου, βρέθηκε αντιμέτωπος με δύο τράγους που είχαν ανέβει στο μπαλκόνι του και έτρωγαν τα φυτά που είχε.

Προσπάθησε να διώξει τα ζώα, που όμως του επιτέθηκαν. Tον πέταξαν από σκάλα αφού πρώτα του με απανωτά χτυπήματα του προκάλεσαν σοβαρό τραυματισμό στην περιοχή της κοιλιακής χώρας.

Ο 77χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ την ίδια ημέρα 6 /9 στο κέντρο υγείας, από εκεί στην Κύμη με επείγουσα διακομιδή και εν συνεχεία σε Νοσοκομείο των Αθηνών όπου εξακολουθεί και νοσηλεύεται.

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