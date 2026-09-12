Ανάβυσσος: Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο 4χρονος που έπαιζε σε πισίνα ξενοδοχείου

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Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ένα 4χρονο αγόρι από την Αυστραλία, το οποίο μεταφέρθηκε στο Παίδων «Αγία Σοφία» μετά από από περιστατικό που σημειώθηκε σε πισίνα ξενοδοχειακής μονάδας στην Ανάβυσσο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το παιδί βρισκόταν στην πισίνα του ξενοδοχείου όταν, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, σημειώθηκε το περιστατικό.

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