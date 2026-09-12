Ανάβυσσος: Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο 4χρονος που έπαιζε σε πισίνα ξενοδοχείου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ένα 4χρονο αγόρι από την Αυστραλία, το οποίο μεταφέρθηκε στο Παίδων «Αγία Σοφία» μετά από από περιστατικό που σημειώθηκε σε πισίνα ξενοδοχειακής μονάδας στην Ανάβυσσο.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το παιδί βρισκόταν στην πισίνα του ξενοδοχείου όταν, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, σημειώθηκε το περιστατικό.
Διαβάστε επίσης:
Πειραιάς: Σύλληψη 31χρονου μέσα σε πλοίο για κατοχή ναρκωτικών
Αστυνομικοί εντόπισαν παράνομο καζίνο σε μαγαζί στην Αθήνα – Πέντε συλλήψεις (Video)
Paris Match για θάνατο Μαζωνάκη: «Δεν υπάρχουν κανόνες για τις θεραπείες αντιγήρανσης στην Ελλάδα»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.