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12.09.2026 18:41

Βοιωτία: Συνελήφθη αλλοδαπός για εμπορία ανθρώπων, 8 θύματα εργασιακής εκμετάλλευσης

12.09.2026 18:41
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Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού, ο οποίος κατηγορείται για εμπορία ανθρώπων και παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, προχώρησαν αστυνομικοί στη Βοιωτία, στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων που είχαν περιέλθει σε γνώση των Αρχών.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης εντοπίστηκαν συνολικά οκτώ αλλοδαποί σε οικία στην περιοχή της Βοιωτίας, οι οποίοι, σύμφωνα με την έρευνα της Αστυνομίας, τελούσαν υπό συστηματική εργασιακή εκμετάλλευση.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο συλληφθείς, μαζί με άγνωστους συνεργούς του, τα στοιχεία των οποίων διερευνώνται, φέρεται να εξανάγκαζε τα θύματα να εργάζονται αδιάλειπτα ως εργάτες γης, χωρίς να τους καταβάλλονται τα δεδουλευμένα.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στους εργαζομένους δεν χορηγούνταν ημερήσιες ημέρες ανάπαυσης, ενώ είχαν παρακρατηθεί και τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών.

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