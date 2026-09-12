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12.09.2026 18:38

Ανδρουλάκης: Το βίντεο στο TikTok με το πινγκ πονγκ και το «Τούμπα Λίμπρε»

12.09.2026 18:38
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Βίντεο με ευχάριστα στιγμιότυπα από την περιήγησή του στα περίπτερα της 90ης ΔΕΘ ανάρτησε στο TikTok ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται μεταξύ άλλων να ρωτά αν ένα ποτό που τον κερνούν είναι το διάσημο «Τούμπα Λίμπρε», ενώ προς το τέλος του βίντεο επιδεικνύει και τις ικανότητές του στο πινγκ πονγκ.

@nikos.androulakis

And that’s how it’s done @ΔΕΘ! Το βράδυ θα τα πούμε όλα! Συντονιστείτε!

♬ original sound – Nikos Androulakis

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ΣΑΒΒΑΤΟ 12.09.2026 19:56
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