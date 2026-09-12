search
ΣΑΒΒΑΤΟ 12.09.2026 12:15
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.09.2026 12:08

Ο Άδωνις άφησε τα…μηχανήματα πλασμαφαίρεσης και έπιασε τους… Χούθι με συμβουλές αρχισυντάκτη

12.09.2026 12:08
ADWNIS_GEWRGIADHS
Eurokinissi

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Αν και ο χαμός των τελευταίων ημερών με την τραγική κατάληξη του Γιώργου Μαζωνάκη σε ένα άκρως αμφιλεγόμενο χώρο παροχής δήθεν ιατρικών υπηρεσιών, έχει (ή πρέπει να) κινητοποιήσει το υπουργείο Υγείας, ο Άδωνις Γεωργιάδης ασχολείται με τους Χούθι κι αν ελέγχουν την Ερυθρά Θάλασσα.

Προφανώς η είδηση είναι τεράστια και αξίζει μεγάλης προσοχής, ανάλυσης και προβολής, αφού οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία είναι μεγάλες.

Αλλά ο Άδωνις το πάει και παραπέρα. Δίνει συμβουλές στα μέσα ενημέρωσης να βάλουν αυτή την είδηση πρώτη παντού. Καλές οι συμβουλές, αλλά μήπως ο καθένας να κάνει τη δουλειά του όσο καλύτερα μπορεί εκεί που έχει ταχθεί; Και μετά μπορεί να σχολιάζει τα πάντα.

Διαβάστε επίσης:

Η φράση του Δένδια με τις δύο αναγνώσεις

Στο Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Μήνυμα στην Τουρκία η παρουσία του στην 83η επέτειο της Απελευθέρωσης

Κατηγορηματικός ο Βαρουφάκης: Προτιμώ τον θάνατο από το να μπω σε κυβέρνηση Τσίπρα


google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ektakto
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Σπύρος Χαλβατζής

pierakakis_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο Πιερρακάκης εξηγεί πώς λειτουργεί ο «κουμπαράς για τη νέα γενιά»

ADWNIS_GEWRGIADHS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Άδωνις άφησε τα…μηχανήματα πλασμαφαίρεσης και έπιασε τους… Χούθι με συμβουλές αρχισυντάκτη

serres_apodrasi
ΕΛΛΑΔΑ

Κινηματογραφική απόδραση στις Σέρρες: Βρέθηκε το όχημα των «μαϊμού» αστυνομικών – Το καλάσνικοφ με τη σφαίρα στη θαλάμη και τα ίχνη αίματος

visi_mazwnakis
LIFESTYLE

«Ελάτε να σιγοτραγουδήσουμε, μήπως και μας ακούσει»: Το «αντίο» της Άννας Βίσση στον Γιώργο Μαζωνάκη (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis-antetokounmpo_mariah-riddlesprigger_2808_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η οικονομική αυτοκρατορία του Γιάννη Αντετοκούνμπο: Από τα 100 εκατ. δολάρια ετήσια έσοδα, στα ακίνητα και τις επενδύσεις

Odysseas-Zoras
ΕΛΛΑΔΑ

Παραιτήθηκε ο πρύτανης του Keele University Greece: «Η Πολιτεία δεν διασφάλισε το θεσμικό πλαίσιο για τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια»

aftokinito_fortio_1109_1460-820_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ανοιχτό πορτμπαγκάζ με φορτίο: Πόσο μπορεί να προεξέχει και πότε χρειάζεται ειδική πινακίδα

garbi-schinas-new
LIFESTYLE

Γαρμπή - Σχοινάς έχασαν στο Εφετείο: Καλούνται να πληρώσουν περίπου 100.000 ευρώ

MixCollage-11-Sep-2026-11-27-PM-3671
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Η αντίφαση Θεοδωρόπουλου, τα κρίσιμα 42 λεπτά και τα νέα στοιχεία – Αίτημα για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 12.09.2026 12:15
ektakto
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Σπύρος Χαλβατζής

pierakakis_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο Πιερρακάκης εξηγεί πώς λειτουργεί ο «κουμπαράς για τη νέα γενιά»

ADWNIS_GEWRGIADHS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Άδωνις άφησε τα…μηχανήματα πλασμαφαίρεσης και έπιασε τους… Χούθι με συμβουλές αρχισυντάκτη

1 / 3