Ο Άδωνις άφησε τα…μηχανήματα πλασμαφαίρεσης και έπιασε τους… Χούθι με συμβουλές αρχισυντάκτη

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Αν και ο χαμός των τελευταίων ημερών με την τραγική κατάληξη του Γιώργου Μαζωνάκη σε ένα άκρως αμφιλεγόμενο χώρο παροχής δήθεν ιατρικών υπηρεσιών, έχει (ή πρέπει να) κινητοποιήσει το υπουργείο Υγείας, ο Άδωνις Γεωργιάδης ασχολείται με τους Χούθι κι αν ελέγχουν την Ερυθρά Θάλασσα.

Προφανώς η είδηση είναι τεράστια και αξίζει μεγάλης προσοχής, ανάλυσης και προβολής, αφού οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία είναι μεγάλες.

Αλλά ο Άδωνις το πάει και παραπέρα. Δίνει συμβουλές στα μέσα ενημέρωσης να βάλουν αυτή την είδηση πρώτη παντού. Καλές οι συμβουλές, αλλά μήπως ο καθένας να κάνει τη δουλειά του όσο καλύτερα μπορεί εκεί που έχει ταχθεί; Και μετά μπορεί να σχολιάζει τα πάντα.

Όσο εμείς εδώ ασχολούμαστε με ασήμαντα γεγονότα και ανούσιες πολιτικές αντιπαραθέσεις κάτω στην Ερυθρά Θάλασσα και στην Σαουδική Αραβία και στην Υεμένη συμβαίνουν γεγονότα τεράστιας ιστορικής σημασίας. Εάν πράγματι οι Χούτι ελέγξουν την είσοδο στην ερυθρά τότε τα πάντα αλλάζουν ο… https://t.co/LiUDKjTPRm September 11, 2026

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