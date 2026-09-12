Ο Άδωνις άφησε τα…μηχανήματα πλασμαφαίρεσης και έπιασε τους… Χούθι με συμβουλές αρχισυντάκτη

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Αν και ο χαμός των τελευταίων ημερών με την τραγική κατάληξη του Γιώργου Μαζωνάκη σε ένα άκρως αμφιλεγόμενο χώρο παροχής δήθεν ιατρικών υπηρεσιών, έχει (ή πρέπει να) κινητοποιήσει το υπουργείο Υγείας, ο Άδωνις Γεωργιάδης ασχολείται με τους Χούθι κι αν ελέγχουν την Ερυθρά Θάλασσα.
Προφανώς η είδηση είναι τεράστια και αξίζει μεγάλης προσοχής, ανάλυσης και προβολής, αφού οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία είναι μεγάλες.
Αλλά ο Άδωνις το πάει και παραπέρα. Δίνει συμβουλές στα μέσα ενημέρωσης να βάλουν αυτή την είδηση πρώτη παντού. Καλές οι συμβουλές, αλλά μήπως ο καθένας να κάνει τη δουλειά του όσο καλύτερα μπορεί εκεί που έχει ταχθεί; Και μετά μπορεί να σχολιάζει τα πάντα.
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