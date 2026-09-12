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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

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12.09.2026 12:08

Ο Πιερρακάκης εξηγεί πώς λειτουργεί ο «κουμπαράς για τη νέα γενιά»

12.09.2026 12:08
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Με ένα video που εξηγεί πώς θα χρηματοδοτηθεί η κυβερνητική εξαγγελία για την ενίσχυση της νέας γενιάς και για κάθε παιδί που γεννιέται, ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης περιγράφει τα αριθμητικά δεδομένα, αλλά και την οικονομική μηχανική που το ποσό μπορεί να φτάσει τα 60.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο.

Μέσα από ερωταπαντήσεις, εξηγεί τον μηχανισμό της κρατικής συνεισφοράς, την αυξητική κλιμάκωση των καταβολών και τις προσδοκώμενες επενδυτικές αποδόσεις μέχρι την ενηλικίωση του παιδιού.​

Στο ενημερωτικό βίντεο το οποίο ανήρτησε ο κ. Πιερρακάκης επιλέγει μια άμεση προσέγγιση για να αναλύσει τις παραμέτρους της πρωτοβουλίας «Κουμπαράς για τη νέα γενιά».

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ΣΑΒΒΑΤΟ 12.09.2026 12:16
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο Πιερρακάκης εξηγεί πώς λειτουργεί ο «κουμπαράς για τη νέα γενιά»

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