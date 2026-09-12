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12.09.2026 12:15

Τραγωδία στη Μεσαρά: 55χρονος έκανε όπισθεν με το αγροτικό και σκότωσε τη μητέρα του

12.09.2026 12:15
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Ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί του Σαββάτου (12/9) στο Ασήμι του Δήμου Γόρτυνας, στη Μεσαρά, με θύμα μία 84χρονη γυναίκα.

Όπως μεταδίδει το τοπικό μέσο Creta24, την ηλικιωμένη παρέσυρε το αγροτικό όχημα που οδηγούσε ο 55χρονος γιος της.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μητέρα και γιος είχαν βγει μαζί προκειμένου να πετάξουν τα σκουπίδια.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο 55χρονος επιχείρησε να μετακινήσει προς τα πίσω το αγροτικό του όχημα, χωρίς να αντιληφθεί ότι η μητέρα του βρισκόταν ακριβώς πίσω από αυτό.

Το όχημα παρέσυρε την 84χρονη, με αποτέλεσμα να την τραυματίσει θανάσιμα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο οι διασώστες δεν κατάφεραν να προσφέρουν βοήθεια στην ηλικιωμένη.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 55χρονου οδηγού, ενώ διενεργείται προανάκριση για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του δυστυχήματος.

Πηγή: Creta24

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